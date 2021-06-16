Переговоры в Женеве начались: Байден первым протянул руку Путину (видео)

Переговоры стартовали в узком формате: на них присутствуют президенты, глава МИД РФ, руководитель Госдепа США и переводчики.

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж, в которой должен пройти их двусторонний саммит, и пожали друг другу руки. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

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Примечательно, что Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия.

Издание "Известия" отметило, что начались переговоры в узком составе: на ней будут присутствовать президенты стран, глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен и переводчики.

Путин выразил Байдену благодарность за инициативу проведения этого саммита, на что лидер США ответил, что "встреча лицом к лицу будет полезной".

Трансляцию со встречи Байдена и Путина ведет издание "Настоящее время".

Отметим, Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.

Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Примечательно, что Байден отказался от совместной пресс-конференции после сегодняшней встречи с Путиным. В Белом доме, комментируя этот момент, подчеркнули, что считают формат "индивидуального общения с журналистами" более подходящим.

Напомним, ранее Фокус анализировал, о чем могут говорить Байден с Путиным в Женеве.