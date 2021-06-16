Переговори в Женеві почалися: Байден першим простягнув руку Путіну (відео)

Переговори стартували у вузькому форматі: на них присутні президенти, глава МЗС РФ, керівник Держдепу США та перекладачі.

Президент Росії Володимир Путін і лідер США Джо Байден зустрілися на віллі Ла Гранж, в якій повинен пройти їх двосторонній саміт, і потиснули один одному руки. Про це повідомляє видання "РІА Новини".

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Варто зазначити, що Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання.

Видання "Известия" зазначило, що почалися переговори у вузькому складі: на них будуть присутні президенти країн, глава Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Сергій Лавров, керівник Державного департаменту США Ентоні Блінкен і перекладачі.

Путін висловив Байдену подяку за ініціативу проведення цього саміту, на що лідер США відповів, що "зустріч віч-на-віч буде корисною".

Трансляцію із зустрічі Байдена і Путіна веде видання "Теперішній час".

Зазначимо, Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.

Це буде перший американо-російський саміт із моменту переговорів Путіна з Трампом у Гельсінкі в липні 2018 року. Варто зазначити, що Байден відмовився від спільної пресконференції після сьогоднішньої зустрічі з Путіним. У Білому домі, коментуючи цей момент, підкреслили, що вважають формат "індивідуального спілкування з журналістами" більш підходящим.

Нагадаємо, раніше Фокус аналізував, про що можуть говорити Байден із Путіним у Женеві.