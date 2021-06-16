Зеленский поделился ожиданиями от встречи Байдена и Путина в Женеве

Украинский президент опасается, что во время переговоров лидеров РФ и США будет мало конкретики по важным для нас вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного интервью журналистам изданий AFP, AP и Reuters поделился своими ожиданиями от встречи лидера РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая сегодня, 16 июня, проходит в Женеве. Текст интервью опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Так, Зеленский отметил, что для него являются ожидаемыми слова Байдена "нормализация, стабилизация и предсказуемость", которые тот сказал в преддверии встречи с Путиным.

"Такое сдержанное поведение — и лидера США, и лидера РФ — говорит о том, что они встречаются и что-то пытаются донести друг другу. Ждем ли мы как государство каких-то результатов? Думаю, что весь мир ждет", — отметил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что он радуется, когда "люди садятся и разговаривают, даже если у этого общения не будет результатов".

На вопрос есть ли у него опасения касательно того, что Путин с Байденом могут "договориться об Украине без Украины" Зеленский ответил, что считает выражение "не решайте за Украину без Украины" справедливым, но это "не работает".

"Острый вопрос Донбасса – и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Но решать за Украину – это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, – это понятно", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона не приглашена на эту встречу, потому в отношении нее не стоит ожидать каких-либо конкретных результатов.

"Если говорить откровенно, то лучше, чем украинцы, никто не знает русских. Лучше русских никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет", — подчеркнул президент Украины.

Отвечая на вопрос не было бы лучше, если бы перед началом саммита с Путиным Байден встретился с Зеленским тот ответил утвердительно. Однако украинский президент напомнил, что недавно он провел телефонный разговор с лидером США, в котором обсуждалась именно "конкретика".

Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени. Ожидается, что их переговоры продлятся 4-5 часов. Примечательно, что во время приветствия именно Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия.

Напомним, Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.

Напомним, ранее Фокус анализировал, о чем могут говорить Байден с Путиным в Женеве.