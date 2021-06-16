Зеленський поділився очікуваннями від зустрічі Байдена та Путіна в Женеві

Український президент побоюється, що під час переговорів лідерів РФ та США буде мало конкретики щодо важливих для нас питань.

Президент України Володимир Зеленський під час спільного інтервʼю журналістам видань AFP, AP і Reuters поділився своїми очікуваннями від зустрічі лідера РФ Володимира Путіна тайого американського колеги Джо Байдена, яка сьогодні, 16 червня, проходить в Женеві. Текст інтервʼю опублікувала пресслужба Офісу президента.

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Так, Зеленський зазначив, що для нього є очікуваними слова Байдена "нормалізація, стабілізація і передбачуваність", які той сказав напередодні зустрічі з Путіним.

"Така стримана поведінка — і лідера США, і лідера РФ — говорить про те, що вони зустрічаються і щось намагаються донести один одному. Чекаємо ми як держава якихось результатів? Думаю, що весь світ чекає", — зазначив президент України.

Глава держави підкреслив, що він радіє, коли "люди сідають і розмовляють, навіть якщо під час цього спілкування не буде результатів".

На питання чи є у нього побоювання щодо того, що Путін із Байденом можуть "домовитися про Україну без України" Зеленський відповів, що вважає вираз "не вирішуйте за Україну без України" справедливим, але це "не працює".

"Гостре питання Донбасу — і вони будуть про це говорити. Вважаю, що нічого страшного в цьому немає. Але вирішувати за Україну — це неможливо. Упевнений, що це нереально. А те, що будуть говорити без нас, — це зрозуміло", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що українська сторона не запрошена на цю зустріч, тому щодо неї не варто очікувати якихось конкретних результатів.

"Якщо говорити відверто, то краще, ніж українці, ніхто не знає росіян. Краще росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ і США не буде", — підкреслив президент України.

Відповідаючи на питання не було б краще, якби перед початком саміту з Путіним Байден зустрівся із Зеленським той відповів ствердно. Однак український президент нагадав, що нещодавно він провів телефонну розмову з лідером США, в якій обговорювалася саме "конкретика".

Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом. Очікується, що їхні переговори триватимуть 4-5 годин. Варто зазначити, що під час привітання саме Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання.

Нагадаємо, Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.

Нагадаємо, раніше Фокус аналізував, про що можуть говорити Байден із Путіним у Женеві.