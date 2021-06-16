Байден согласен, что ситуацию в Украине нужно урегулировать при помощи Минских соглашений, - Путин

По его словам, Москва готова содействовать выполнению договоренностей, однако Киев "хочет вернуть контроль над Донбассом другим путем".

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом, которая состоялась 16 июня в Женеве, отметил, что ходе переговоров они обсуждали тему Украины.

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По словам российского лидера, вопрос вступления Украины в НАТО они затрагивали лишь "мазком".

Также Путин подчеркнул, что Байден согласился с тем, что в основе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, на Донбассе, должны лежать Минские соглашения.

Президент РФ отметил, что у них по Украине лишь одно обязательство: "способствовать реализации этих соглашений". И, по его словам, если Киев готов придерживаться их, то они готовы пойти по этому пути.

Он подчеркнул, что два главных пункта Минских соглашений — это изменения в Конституцию Украины и передача контроля над границей после местных выборов на Донбассе. Однако, утверждает Путин, Киев хочет сделать иначе, сперва вернув границу, а спустя три месяца провести выборы. И, по словам президента РФ, это не соответствует Минским соглашениям.

[ + – ] Пресс-конференция Путина по итогам встречи с Байденом в Женеве (видео)

Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени. Примечательно, что во время приветствия именно Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия.

Перед началом закрытой части общения президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу о встрече, а тот, в свою очередь, назвал их страны "великими державами".

Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.