Байден потрапив у конфуз після саміту, переплутавши Путіна з Трампом (відео)

Інцидент стався під час пресконференції. Усвідомивши свою помилку, американський президент вирішив відразу змінити тему.

Президент США Джо Байден обмовився після саміту з Володимиром Путіним, який проходив у Женеві.

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Курйозний момент стався під час пресконференції за підсумками переговорів із президентом Російської Федерації.

Конфуз трапився, коли Джо Байден називав мету проведення саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

Лідер Білого дому обмовився, назвавши президента Володимира Путіна Дональдом Трампом.

"Я подивився фрагмент трансляції (пресконференції — ред.) Трампа… Путіна", — заявив Джо Байден перед журналістами. Усвідомивши свою помилку, він вирішив змінити тему.

Зазначимо, що схожий інцидент стався під час саміту "Великої сімки". Тоді президент США Джо Байден коментував можливе розширення співпраці між Вашингтоном і Москвою, і переплутав назви країн.

"Ми можемо працювати разом із Росією. Наприклад у Лівії", — заявив Джо Байден на саміті G7.

Один із журналістів попросив помічника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана пояснити, що Джо Байден мав на увазі під "співпрацею" Сполучених Штатів і Росії в Лівії.

Радник лідера Білого дому заявив, що Джо Байден вів мову про взаємодію США та Росії на території Сирії, де триває громадянська війна.

Раніше Фокус розповідав, що Джо Байден обговорив із Путіним війну на Донбасі. За словами президента США, Вашингтон непохитно продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Також Фокус повідомляв, що Джо Байден пригрозив Росії в разі смерті Олексія Навального. За його словами, смерть опозиціонера Олексія Навального "матиме руйнівні наслідки для Росії".