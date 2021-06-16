"Якщо Навальний помре у в'язниці — наслідки для Росії будуть руйнівними", — Байден (відео)

Путін же заявив, що Навальний, який знаходився в комі, "свідомо виїхав з РФ на лікування", а пізніше "свідомо повернувся в країну, щоб бути затриманим".

Президент США Джо Байден за підсумками двосторонньої зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 16 червня в Женеві, заявив, що якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре у вʼязниці, то це "матиме руйнівні наслідки для Росії".

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"Я сказав, що люди не будуть вірити президенту, якщо він не захищає права людей, це "ДНК Америки", і це питання завжди стоятиме на порядку денному. І ми будемо порушувати питання з приводу Навального. Якщо Навальний помре, то ця подія буде багато значити для країни", — підкреслив Байден.

[ + – ] Пресконференція Байдена

Варто зазначити, що під час своєї пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що Навальний "знав, що свідомо порушує чинний в Росії закон".

"Він зобовʼязаний був зазначатися як особа, двічі засуджена до умовної міри покарання. Свідомо — хочу це підкреслити — ігноруючи цю вимогу закону, цей пан виїхав за кордон на лікування, його не вимагали органи влади на реєстрацію", — підкреслив Путін.

Також президент РФ заявив, що органи влади почали вимагати від нього реєстрації після того, як той вийшов із медзакладу і почав публікувати відео в інтернеті.

"Він не зʼявився, проігнорував вимоги закону, його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав, і я виходжу з того, що він хотів, свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів", — стверджував Путін.

[ + – ] Пресконференція Путіна

Дружина Навального, Юлія, реагуючи на заяву президента РФ, опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок свого чоловіка, зроблений в аеропорту перед його відльотом із країни на лікування до Німеччини. На той момент опозиціонер перебував у комі після його отруєння отрутою з групи "Новачок".

"Зберегла на памʼять фотографію, як Олексій, свідомо ігноруючи вимогу відмітитися в інспекції, "виїхав за кордон на лікування", — написала Юлія Навальна.

Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом і закінчився приблизно через 3,5 години. Перед початком закритої частини спілкування президент РФ подякував американському колезі за ініціативу про зустріч, а той, зі свого боку, назвав їхні країни "великими державами".

Під час своєї пресконференції Путін заявив, що Байден після того, як назвав його "вбивцею", подзвонив йому і пояснився за свої слова.