"Если Навальный умрет в тюрьме - последствия для России будут разрушительными", - Байден (видео)

Путин же заявил, что находившийся в коме Навальный "сознательно выехал из РФ на лечение", а позже "сознательно вернулся в страну, чтобы быть задержанным".

Президент США Джо Байден по итогам двусторонней встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июня в Женеве, заявил, что если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме, то это "будет иметь разрушительные последствия для России".

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"Я сказал, что люди не будут верить президенту, если он не защищает права людей, это "ДНК Америки", и этот вопрос всегда будет стоять на повестке. И мы будем поднимать вопрос по поводу Навального. Если Навальный умрет, то это событие будет много значить для страны", — подчеркнул Байден.

[ + – ] Пресс-конференция Байдена

Примечательно, что во время своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Навальный "знал, что сознательно нарушает действующий в России закон".

"Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию", — подчеркнул Путин.

Также президент РФ заявил, что органы власти начали требовать от него регистрации после того, как тот вышел из медучреждения и начал публиковать видео в интернете.

"Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, и я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", — утверждал Путин.

[ + – ] Пресс-конференция Путина

Супруга Навального, Юлия, реагируя на заявление президента РФ, опубликовала на своей странице в Instagram снимок своего мужа, сделанный в аэропорту перед его отлетом из страны на лечение в Германию. На тот момент оппозиционер находился в коме после его отравления ядом из группы "Новичок".

"Сохранила на память фотографию, как Алексей, сознательно игнорируя требование отмечаться в инспекции, "выехал за границу на лечение", — написала Юлия Навальная.

Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени и закончился примерно через 3,5 часа. Перед началом закрытой части общения президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу о встрече, а тот, в свою очередь, назвал их страны "великими державами".

Во время своей пресс-конференции Путин заявил, что Байден после того, как назвал его "убийцей", позвонил ему и объяснился за свои слова.