Байден мне позвонил и объяснился после того, как назвал меня "убийцей", - Путин (видео)

По словам президента РФ, тогда они разговаривали два часа, что происходило далеко не с каждым политиком.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита с его американским коллегой Джо Байденом, который состоялся 16 июня в Женеве, заявил, что лидер США позвонил ему после того, как назвал его "убийцей".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"После этого [утвердительного ответа на вопрос, убийца ли Путин] президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Он объяснился, меня это устроило, он предложил встретиться, мы встретились, он человек очень опытный, мы с ним с глазу на глаз говорили два часа", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что "он не с каждым политиком так подробно говорил".

Также Путин, комментируя ситуацию с термином "убийца", заявил, что "в США каждый день кого-то убивают, убивали сотнями одним ударом и в Афганистане".

[ + – ] Пресс-конференция Путина по итогам встречи с Байденом в Женеве (видео)

Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени. Примечательно, что во время приветствия именно Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия.

Перед началом закрытой части общения президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу встретиться, а тот, в свою очередь, назвал их страны "великими державами".

Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.