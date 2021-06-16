Байден мне позвонил и объяснился после того, как назвал меня "убийцей", - Путин (видео)
По словам президента РФ, тогда они разговаривали два часа, что происходило далеко не с каждым политиком.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита с его американским коллегой Джо Байденом, который состоялся 16 июня в Женеве, заявил, что лидер США позвонил ему после того, как назвал его "убийцей".
"После этого [утвердительного ответа на вопрос, убийца ли Путин] президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Он объяснился, меня это устроило, он предложил встретиться, мы встретились, он человек очень опытный, мы с ним с глазу на глаз говорили два часа", — сказал Путин.
Президент РФ отметил, что "он не с каждым политиком так подробно говорил".
Также Путин, комментируя ситуацию с термином "убийца", заявил, что "в США каждый день кого-то убивают, убивали сотнями одним ударом и в Афганистане".
Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени. Примечательно, что во время приветствия именно Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия.
Перед началом закрытой части общения президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу встретиться, а тот, в свою очередь, назвал их страны "великими державами".
Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.