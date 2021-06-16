Байден мені подзвонив і пояснився після того, як назвав мене "вбивцею", — Путін (відео)

За словами президента РФ, тоді вони розмовляли дві години, що відбувалося далеко не з кожним політиком.

Президент РФ Володимир Путін під час пресконференції за підсумками саміту з його американським колегою Джо Байденом, який відбувся 16 червня в Женеві, заявив, що лідер США подзвонив йому після того, як назвав його "вбивцею".

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"Після цього [ствердної відповіді на питання, вбивця чи Путін] президент Байден мені подзвонив, ми порозумілися. Він пояснився, мене це влаштувало, він запропонував зустрітися, ми зустрілися, він людина дуже досвідчена, ми з ним віч-на-віч говорили дві години", — сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що "він не з кожним політиком так докладно говорив".

Також Путін, коментуючи ситуацію з терміном "вбивця", заявив, що "в США щодня когось вбивають, вбивали сотнями одним ударом і в Афганістані".

[ + – ] Пресконференція Путіна за підсумками зустрічі з Байденом у Женеві (відео)

Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом. Варто зазначити, що під час привітання саме Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання.

Перед початком закритої частини спілкування президент РФ подякував американському колезі за ініціативу про зустріч, а той, зі свого боку, назвав їхні країни "великими державами".

Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.