Переговоры Путина и Байдена в Женеве завершились, президент США уехал с виллы (видео)

Перед тем, как сесть в машину, глава Белого дома показал "палец вверх". По информации журналистов, саммит лидеров двух стран прошел "вполне успешно".

Двусторонние переговоры в Женеве между президентом США Джо Байденом и лидером РФ Владимиром Путиным завершились. Об этом сообщает издание "РБК".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что Байден уже покинул виллу Ла Гранж, в которой проходил саммит. Президент США перед тем, как сел в машину своего кортежа, показал журналистам "палец вверх".

Издание "РИА Новости" со ссылкой на близкий к переговорному процессу источник сообщило, что саммит прошел "вполне успешно".

По информации журналистов, пресс-конференция президента США должна состояться в 20:30 по киевскому времени.

Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени. Примечательно, что во время приветствия именно Байден первым протянул руку Путину для рукопожатия.

Перед началом закрытой части общения президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу о встрече, а тот, в свою очередь, назвал их страны "великими державами".

Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.