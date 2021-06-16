Переговори Путіна та Байдена в Женеві завершилися, президент США поїхав із вілли (відео)

Перед тим, як сісти в машину, глава Білого дому показав "палець вгору". За інформацією журналістів, саміт лідерів двох країн пройшов "цілком успішно".

Двосторонні переговори в Женеві між президентом США Джо Байденом і лідером РФ Володимиром Путіним завершилися. Про це повідомляє видання "РБК".

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Зазначається, що Байден уже покинув віллу Ла Гранж, в якій проходив саміт. Президент США перед тим, як сів у машину свого кортежу, показав журналістам "палець вгору".

Видання "РІА Новини" з посиланням на близьке до переговорного процесу джерело повідомило, що саміт пройшов "цілком успішно".

За інформацією журналістів, пресконференція президента США повинна відбутися о 20:30 за київським часом.

Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом. Варто зазначити, що під час привітання саме Байден першим простягнув руку Путіну для рукостискання.

Перед початком закритої частини спілкування президент РФ подякував американському колезі за ініціативу про зустріч, а той, зі свого боку, назвав їхні країни "великими державами".

Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.