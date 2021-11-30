Байден назовет Путину цену вторжения в Украину на виртуальной встрече в декабре, — СМИ

Белый дом, утверждают журналисты, разрабатывает варианты сдерживания российской агрессии, включая наращивание военной помощи для Киева.

Белый дом готовит виртуальную встречу президента США Джо Байден с российским лидером Владимиром Путиным в декабре этого года. В ходе переговоров может быть поднят вопрос угрозы вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

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По мнению экспертов, опрошенных журналистами, грядущие переговоры лидеров двух стран будут использованы для того, чтобы показать Кремлю "цену вторжения" в Украину. В это время Белый дом разрабатывает варианты сдерживания российской эскалации, в том числе путем предоставления Киеву дополнительной военной помощи и введением санкций в отношении РФ.

В понедельник, 29 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился в Латвию на саммит министров иностранных дел стран НАТО, после чего он посетит встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Швеции, на которой также должен присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы поговорим о нашей оценке того, что происходит на границе России и Украины, и мы поговорим о том, какие варианты есть на столе, и что НАТО как альянс хотел бы сделать (в этой ситуации)", — сказала помощница госсекретаря Карен Донфрид перед поездкой.

Издание также сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность проведения личной встречи Байдена и Путина в первой половине 2022 года. Этот шаг поможет выиграть время "для укрепления единства между союзниками" или оживить процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, считают источники, знакомые с этим вопросом.

Напомним, ранее сегодня Путин заявил о том, что расширение НАТО на территорию Украины является "красной линией" для России. В свою очередь его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что РФ является "миролюбивой страной" и не планирует вторжения.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, как Украина будет обороняться в случае нападения России.