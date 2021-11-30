Байден назовет Путину цену вторжения в Украину на виртуальной встрече в декабре, — СМИ
Белый дом, утверждают журналисты, разрабатывает варианты сдерживания российской агрессии, включая наращивание военной помощи для Киева.
Белый дом готовит виртуальную встречу президента США Джо Байден с российским лидером Владимиром Путиным в декабре этого года. В ходе переговоров может быть поднят вопрос угрозы вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
По мнению экспертов, опрошенных журналистами, грядущие переговоры лидеров двух стран будут использованы для того, чтобы показать Кремлю "цену вторжения" в Украину. В это время Белый дом разрабатывает варианты сдерживания российской эскалации, в том числе путем предоставления Киеву дополнительной военной помощи и введением санкций в отношении РФ.
В понедельник, 29 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился в Латвию на саммит министров иностранных дел стран НАТО, после чего он посетит встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Швеции, на которой также должен присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы поговорим о нашей оценке того, что происходит на границе России и Украины, и мы поговорим о том, какие варианты есть на столе, и что НАТО как альянс хотел бы сделать (в этой ситуации)", — сказала помощница госсекретаря Карен Донфрид перед поездкой.
Издание также сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность проведения личной встречи Байдена и Путина в первой половине 2022 года. Этот шаг поможет выиграть время "для укрепления единства между союзниками" или оживить процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, считают источники, знакомые с этим вопросом.
Напомним, ранее сегодня Путин заявил о том, что расширение НАТО на территорию Украины является "красной линией" для России. В свою очередь его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что РФ является "миролюбивой страной" и не планирует вторжения.
Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, как Украина будет обороняться в случае нападения России.