"Будем вынуждены отвечать": Путин назвал красные линия для НАТО в Украине

По словам президента РФ, если на украинской территории появятся ракеты, способные долететь до Москвы за несколько минут, то им придется отвечать тем же.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что расширение НАТО на Украину может стать красной линией для России. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам российского президента, Россия будет вынуждена создать что-то в ответ на расширение НАТО. Красные линии носят собой умозрительный характер. При этом, как отметил российский лидер, отношения Запада с РФ в 90-х годах были "практически безоблачными".

"Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками", — заявил Путин.

Из-за расширения Альянса, России приходится действовать в ответ. Президент РФ заявил, что разработка гиперзвукового оружия — это вынужденный шаг из-за ракетной угрозы со стороны НАТО. В скором времени Москва разработает гиперзвуковые ракеты со скоростью 10 Махов (около 12 000 км/ч).

Также президент России заявил, что если в Украине появятся ударные комплексы, которые смогут подлететь к Москве за несколько минут, то РФ будет вынуждена отвечать тем же.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил РФ последствиями в случае атаки на Украину. Он также выразил обеспокоенность из-за стягивания войск к границам Украины.

При этом в Британии заявили о переброски сотен танков и БМП в Германию на случай войны с Россией.