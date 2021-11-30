"Будемо змушені відповідати": Путін назвав червоні лінії для НАТО в Україні

За словами президента РФ, якщо на українській території з'являться ракети, здатні долетіти до Москви за кілька хвилин, то їм доведеться відповідати тим самим.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що розширення НАТО на Україну може стати червоною лінією для Росії. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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За словами російського президента, Росія буде змушена створити щось у відповідь на розширення НАТО. Червоні лінії мають умоглядний характер. При цьому, як зазначив російський лідер, відносини Заходу з РФ у 90-х роках були "практично безхмарними".

"Навіщо потрібно було розширювати НАТО до наших кордонів? Хто може відповісти на це питання? Відповіді здорової немає, не існує. Ми мали майже ідилічну картину відносин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками", — заявив Путін.

Через розширення Альянсу Росії доводиться діяти у відповідь. Президент РФ заявив, що розробка гіперзвукової зброї — це вимушений крок через ракетну загрозу з боку НАТО. Незабаром Москва розробить гіперзвукові ракети зі швидкістю 10 махів (близько 12 000 км/год).

Також президент Росії заявив, що якщо в Україні з'являться ударні комплекси, які зможуть підлетіти до Москви за кілька хвилин, РФ буде змушена відповідати тим же.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пригрозив РФ наслідками в разі атаки на Україну. Він також висловив стурбованість через стягування військ до кордонів України.

При цьому в Британії заявили про перекидання сотень танків і БМП до Німеччини на випадок війни з Росією.