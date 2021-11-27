"Доведеться заплатити". Генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі атаки на Україну

Глава Альянсу назвав стягування військ на український кордон вдруге за рік незрозумілим і невиправданим, проте не розкрив, якою буде відповідь.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг попередив Росію про наслідки вторгнення в Україну. З такою заявою він виступив на прес-конференції 26 листопада у Брюсселі, передає агентство Associated Press.

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Йєнс Столтенберг поспілкувався з журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ, яка відбудеться в Латвії з 30 листопада по 1 грудня — одним із головних питань стануть дії Росії. Генсек звернув увагу, що нарощування російської військової могутності поряд із українським кордоном викликає занепокоєння.

"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, будуть наслідки", — наголосив глава НАТО. — "Це вдруге цього року, коли Росія сконцентрувала незвичайно великі сили в регіоні. Це нарощування військової сили невиправдане і незрозуміле, що підвищує напруженість і може призвести до помилок".

Як заявив Йєнс Столтенберг, Росія стягує до прикордонної зони танки, безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, артилерію, регулярні війська. Її наміри поки що не зрозумілі, проте генсек нагадав, що країна і раніше вторгалася в Україну. Він не уточнював, що саме загрожує Росії у разі повторного проникнення на українську територію.

AP припускає, що НАТО не зможе вчасно надати Україні суттєву військову підтримку у разі повномасштабних бойових дій. Найімовірніше, Захід використає санкції, щоб завдати Росії додаткових економічних збитків.

[ + – ] Генсек НАТО не уточнював, що саме загрожує Росії у разі повторного проникнення на українську територію

Раніше писали, де Росія збирає війська для нападу на Україну. Дослідники з Conflict Intelligence Team з'ясували, що збройні сили та бойову техніку перекидають у Крим, Єльню та Воронезьку область, що знаходяться неподалік від кордону.

До цього розвідка США попередила про можливе вторгнення Росії в Україну. Американські військові вважають, що Москва намагається створити сухопутний коридор між Кримом та окупованими районами Донбасу.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розкрив, хто підтримає Україну у разі атаки РФ. За його словами, ситуація на кордоні не небезпечніша, ніж навесні цього року — тоді російська армія перекинула близько 100 тисяч військовослужбовців.