"Будуть на нашому боці": Зеленський розповів, хто підтримає Україну в разі атаки РФ (відео)

За словами президента, ситуація на кордонах України наразі не небезпечніша, ніж була навесні. Однак, змінилася риторика в Росії, яка звинувачує нашу країну в порушенні Мінських угод та розгортанні військ НАТО.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, яке озброєння Україна отримає від Заходу через загрозу Росії. Про це стало відомо з прямої трансляції ОП.

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За словами Зеленського, наразі ситуація біля українських кордонів не небезпечніша, ніж була навесні, коли Росія стягнула стотисячне військо. Але водночас змінилася риторика Кремля, вони звинувачують НАТО в розгортанні військ в Україні та невиконанні Києвом Мінських угод.

Україна отримала інформацію від американців, британців, турків та низки європейських країн про те, що в разі вторгнення Росії буде підтримка. Однак, президент не зміг підтвердити інформацію про те, що Канада перекидатиме винищувачі в Україну з Румунії, але всі сигнали є позитивними.

"Ми не лише публічно, а й не публічно отримали інформацію від Сполучених Штатів, від Великобританії, від Туреччини та низки європейських країн про те, що у випадку, якщо щось почнеться, то вони будуть на нашому боці", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, канадська газета The Globe and Mail написала про те, що Канада може перекинути в Україну свої винищувачі та бойовий корабель у Чорне море через скупчення військ РФ. Також повідомлялося, що британці готові перекинути в Україну 600 спецпризначенців через небезпеку вторгнення Росії.

Фокус веде текстову трансляцію пресмарафону президента Зеленського.