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Политика Пресс-конференция Зеленского 26 ноября

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту": текстовая трансляция

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Пресс конференция Зеленского 2021
Фото: пресс-служба ОП | Пресс конференция Зеленского

На пресс-конференцию Владимира Зеленского пригласили представителей 30 СМИ. Фокус вел текстовую трансляцию общения президента, рассказывая о самых важных и интересных его ответах на вопросы.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с представителями 30 средств массовой информации. У каждого приглашенного журналиста была возможность задать главе государства вопрос. Встреча прошла в коворкинге "Creative State Arsenal" возле метро "Арсенальная". Фокус вел текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Журналисты, которые остались без приглашения на пресс-конференцию, собрались на пикет возле коворкинга "Creative State Arsenal".

11:38 К месту проведения пресс-конференции уже приехал Владимир Зеленский. Выйдя из автомобиля он посмотрел в сторону протестующих журналистов и спросил "Почему вы их не пускаете?".

Зеленский приехал на пресс=

11:50 Фокус оказался среди 30 изданий, которые получили приглашения на пресс-марафон Зеленского.

Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021

Видеотрансляцию общения Зеленского с журналистами вел Офис президента.

Пресс-конференция Зеленского "30 вопросов президенту Украины"

12:00 Пресс-марафон Зеленского начался.

12:09 "Укрзализныця" в плюсе, дороги и посадки. Зеленский назвал реформы, которые удалось выполнить.

"Земельная и банковская реформы, реформа инфраструктуры, которая признана не только в Украине. Хотя меня интересует прежде всего мнение украинцев. Инфраструктурная реформа – самая большая и успешная за 50 лет. Я считаю это прогрессом. Аэропорты. Борисполь – прибыльный, "Укрзализныця" – тоже. Порты стали прибыльными. Это – деолигархизация. Мы понимаем, какие люди, не только представители олигархов, но и бывшие чиновники всюду были. Во всем, что принадлежит народу. Всюду их щупальца", – отметил Зеленский.

Кроме того, рассказал президент, правоохранители докладывают о тысячах "мелких" посадок.

"Но люди этого не видят, как и каждодневную работу правоохранительных органов. Это – не медийные персоны. Но мы движемся вперед и посадки происходят", — заключил Зеленский.

12:17 Зеленский заявил о вероятном государственном перевороте 1 декабря с участием Ахметова.

"Мы получили информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот. Первого-второго числа. … Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — заявил Зеленский.

Также в ходе пресс-марафона президент оценил вероятность вторжения России в Украину.

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы каждый день имеем разведданные, от нашей разведки, а также от стран-партнеров", — сказал Зеленский.

12:30 "Бурба управлял блокированием транспорта во время разгона Майдана, меня такой руководитель ГУР не устраивает", — Зеленский.

Зеленский заявил, что Бурба был бизнесменом, который зарабатывал деньги параллельно возглавляя Главное управление разведки Министерства обороны, и отремонтировал дом рядом с дачей президента за 11 млн гривен.

По словам Зеленского, Бурба говорил о том, о чем он не имел права говорить. При этом в операцию по "вагнеровцам" Украину втянули.

"Я считаю, что это не наша операция. Мы не проводили эту операцию, нас в нее втянули", — заявил Зеленский.

Президент Заявил, что Бурба пытался устроить международный скандал, который бы поссорил Украину с Турцией.

12:33 Оставшиеся без приглашений на пресс-марафон Зеленского журналисты стоят с плакатами "Привет Януковичу" и "Мы против запретов для журналистов".

12:50 "Мы — не ворье какое-то". Зеленский рассказал, когда последний раз говорил с Коломойским.

"По поводу союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время. Я думаю, два года", — сказал он.

По словам Зеленского, Коломойский не является его медиасоюзником в противостоянии с другим бизнесменом – Ринатом Ахметовым.

"К сожалению, у меня таких нет. Мой главный союзник — народ Украины. Мы — не ворье какое-то, люди видят, что мы делаем", – отметил президент.

12:55 Зеленский заявил, что в Украине не будут вводить военное положение.

"Зачем? Какое военное положение? Он [экс-нардеп Олег Ляшко] понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю — война не со мной", — заявил Зеленский.

13:22 "Встречаюсь только со "слугами": Зеленский ответил на вопрос о давлении Офиса президента на нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о давлении Офиса президента на Раду ложью.

"Что касается многих фракций, сразу вам скажу — ложь. Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме "Слуги народа". Раз в неделю у меня совещание. Говорим о вопросах, которые вынесут на обсуждения на заседаниях Верховной Рады. Показывается список наших обещаний. Есть наработка в "тройках" – это программа президента, партии "Слуга народа" и программа Кабмина. Все совпадает и разбивается на дни. Там все очень четко, есть отдельный менеджмент этой структуры. Дни, законы, сессионные недели, недели работы в комитетах. Подводятся итоги, мы говорим, где теряем время и где уже потеряли, — заявил президент.

13:38 "Дестабилизация, тарифы и сшивание страны": в ОП рассказали об основных вызовах для Украины.

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, главная задача президента — не дать искусственно раскачать ситуацию в стране, несмотря на попытки сделать это многими силами.

"Конечно, есть много разных международных вызовов. Это одни из главных позиций, которыми занимается президент. К сожалению, более подробно рассказать вам о них не могу. Вызовов много, но главное не дать сделать это искусственно" — рассказал Тимошенко.

13:45 В статистике по уровню заболеваемости и вакцинации от COVID-19 могут быть ошибки, – Зеленский.

"Мы видим спад заболеваемости. Я считаю, это связано с количеством введенных доз вакцин. Следующая волна (коронавируса) у нас может быть весной. Доверяю ли я этим цифрам? Есть (Виктор) Ляшко, министр здравоохранения. Я считаю, что он хороший министр. Я доверяю ему. Могут ли быть ошибки в статистике? Наверное, могут", — подчеркнул президент.

14:08 "Со шведами [компания Eccho Rights, которая продала права на показ сериалов "Квартала 95" российскому каналу СТС] заключили договор лет за 10 до войны. Сейчас я вышел из бизнеса, я не знаю что они продают и показывают", — Зеленский.

14:10 "Управление страной во время войны — это не квартал": журналист Юрий Бутусов устроил перепалку с Зеленским.

14:40 "Будут на нашей стороне": Зеленский рассказал, кто поддержит Украину в случае атаки РФ.

По словам Зеленского, сейчас ситуация у украинских границ не опаснее, чем весной, когда Россия стянула стотысячное войско. Но в то же время изменилась риторика у Кремля, который обвиняет НАТО в развертывании войск в Украине, а также невыполнение Киевом Минских соглашений.

"Мы не только публично, но и не публично получили информацию от Соединенных штатов, от Великобритании, от Турции и ряда европейских стран о том, что в случае, если что-то начнется, то они будут на нашей стороне", — рассказал Зеленский.

15:12 Зеленский рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии.

"Ожидаю как любой прогрессивный человек предметных вещей и результатов, которые бы нам очень помогли и экономически, и в энергетической безопасности и в спокойствии на украинском Донбассе, продолжение санкционной политики до деоккупации", — заявил Зеленский.

15:34 Бутусов заявил, что во время пресс-конференции хотел "встать и дать Зеленскому по морде".

"Честно говоря, если бы не уважение к государству, к статусу президента Украины и верховного главнокомандующего, за ответ Зеленского надо было встать и дать ему по морде", – сказал Бутусов.

Журналист считает, что глава государства вел себя на марафоне как "человек без морали и совести".

"(Зеленский) бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", – заключил Бутусов.

15:40 "Вы их людьми называете?": Зеленский на вопрос Фокуса об основаниях ввода санкций СНБО против украинцев.

"Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что, если я не прав, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире", — заявил президент.

На вопрос Фокуса глава государства заявил, что Украина защищает себя как может, а СНБО из органа "сбитых летчиков" превратился в эффективный инструмент.

15:47 "Я не знаю кто платил за опрос "5 вопросов от президента". А кто знает я не знаю", — Зеленский.

15:50 "Зима придет, я обещаю": Зеленский заявил, что в декабре будут новые контракты на поставку угля

"Корабли (с углем) идут, у нас есть контракты. В декабре будут следующие контракты по углю. Нашего собственного угля не хватает, мы должны его импортировать. Мы не импортируем из России или из Казахстана. С Казахстаном есть вопросы, связанные с железной дорогой", – пояснил глава государства.

Ситуация с газохранилищами, по словам Зеленского, сейчас лучше, чем в любой год, начиная с 2014-го и заканчивая 2018-м.

16:13 Microsoft и Apple работают над запуском онлайн-выборов в Украине, – Зеленский

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это круто — прийти на онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Вопрос онлайн-выборов прорабатывается, он не может быть без решения Верховной Рады Украины. Это не значит, что люди не смогут голосовать стандартно", – рассказал президент.

Президент отметил, что украинцы, возможно, смогут голосовать на выборах в приложении "Дія".

16:52 "Без медведей": Зеленский после перепалки с журналистом признал, что был на даче с главой ОП Андреем Ермаком.

Накануне журналисты опубликовали расследование, в котором утверждалось, что президент ездил отмечать день рождения главы ОП Андрея Ермака в "Синегору".

16:57 "Инициировать роспуск парламента не буду", — Зеленский.

17:04 Облигации компаний Ахметова обвалились после заявлений Зеленского о госперевороте.

Стоимость евробондов компании "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова с погашением в 2027 году снизились на 11,6%. Также высказывания главы государства могли привести к снижению облигаций "ДТЭК ВДЭ" с погашением в 2024 году. Падение этого показателя составило 0,5%. Позднее облигации отыграли падение на 0,4%. В то же время евробонды горно-металлургической компании "Метинвест", контрольным пакетом акций которой владеет Ахметов, с погашением в 2029 году упали на 1,4%.

График стоимости еврооблигаций "ДТЭК Энерго"
График стоимости еврооблигаций "ДТЭК Энерго"

17:15 "Гордон из штанов выпрыгивает, позорище", — Зеленский

"Даже если я не пойду на второй президентский срок, они так боятся. Гордон аж из штанов выпрыгивает. Не должен идти! Не должен! Не должен! Господи, Боже мой. Разве это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Я должен только им… Позорище", — сказал президент Украины.

17:26 Пресс-марафон президента Владимира Зеленского завершился. Он продлился почти 5,5 часов. Глава государства ответил на вопросы 30 журналистов разных изданий.

"Извините, если кого обидел. Такой я человек", — сказал Зеленский в завершение общения с журналистами 30 изданий.

17:50 Охрана Зеленского после пресс-конференции сбила с ног журналистку телеканала "Прямой".

Возле автомобиля президента началась давка, вследствие которой сотрудница СМИ упала на плитку и получила ушибы.

18:01 "Сплошная ложь". Ахметов ответил Зеленскому по поводу государственного переворота в Украине

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется Президент", — заявил бизнесмен.

Ахметов добавил, что выступает за "независимую и цельную" Украину вместе с "Крымом и родным Донбассом" и эта позиция подтверждается его действиями. Помимо этого он заявил, что намерен и дальше защищать "свободную экономику, демократию и свободу слова".

"И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — подытожил бизнесмен.