Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту": текстовая трансляция

На пресс-конференцию Владимира Зеленского пригласили представителей 30 СМИ. Фокус вел текстовую трансляцию общения президента, рассказывая о самых важных и интересных его ответах на вопросы.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с представителями 30 средств массовой информации. У каждого приглашенного журналиста была возможность задать главе государства вопрос. Встреча прошла в коворкинге "Creative State Arsenal" возле метро "Арсенальная". Фокус вел текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского.

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Журналисты, которые остались без приглашения на пресс-конференцию, собрались на пикет возле коворкинга "Creative State Arsenal".

11:38 К месту проведения пресс-конференции уже приехал Владимир Зеленский. Выйдя из автомобиля он посмотрел в сторону протестующих журналистов и спросил "Почему вы их не пускаете?".

[ + – ] Зеленский приехал на пресс=

11:50 Фокус оказался среди 30 изданий, которые получили приглашения на пресс-марафон Зеленского.

Видеотрансляцию общения Зеленского с журналистами вел Офис президента.

[ + – ] Пресс-конференция Зеленского "30 вопросов президенту Украины"

12:00 Пресс-марафон Зеленского начался.

12:09 "Укрзализныця" в плюсе, дороги и посадки. Зеленский назвал реформы, которые удалось выполнить.

"Земельная и банковская реформы, реформа инфраструктуры, которая признана не только в Украине. Хотя меня интересует прежде всего мнение украинцев. Инфраструктурная реформа – самая большая и успешная за 50 лет. Я считаю это прогрессом. Аэропорты. Борисполь – прибыльный, "Укрзализныця" – тоже. Порты стали прибыльными. Это – деолигархизация. Мы понимаем, какие люди, не только представители олигархов, но и бывшие чиновники всюду были. Во всем, что принадлежит народу. Всюду их щупальца", – отметил Зеленский.

Кроме того, рассказал президент, правоохранители докладывают о тысячах "мелких" посадок.

"Но люди этого не видят, как и каждодневную работу правоохранительных органов. Это – не медийные персоны. Но мы движемся вперед и посадки происходят", — заключил Зеленский.

12:17 Зеленский заявил о вероятном государственном перевороте 1 декабря с участием Ахметова.

"Мы получили информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот. Первого-второго числа. … Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — заявил Зеленский.

Также в ходе пресс-марафона президент оценил вероятность вторжения России в Украину.

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы каждый день имеем разведданные, от нашей разведки, а также от стран-партнеров", — сказал Зеленский.

12:30 "Бурба управлял блокированием транспорта во время разгона Майдана, меня такой руководитель ГУР не устраивает", — Зеленский.

Зеленский заявил, что Бурба был бизнесменом, который зарабатывал деньги параллельно возглавляя Главное управление разведки Министерства обороны, и отремонтировал дом рядом с дачей президента за 11 млн гривен.

По словам Зеленского, Бурба говорил о том, о чем он не имел права говорить. При этом в операцию по "вагнеровцам" Украину втянули.

"Я считаю, что это не наша операция. Мы не проводили эту операцию, нас в нее втянули", — заявил Зеленский.

Президент Заявил, что Бурба пытался устроить международный скандал, который бы поссорил Украину с Турцией.

12:33 Оставшиеся без приглашений на пресс-марафон Зеленского журналисты стоят с плакатами "Привет Януковичу" и "Мы против запретов для журналистов".

12:50 "Мы — не ворье какое-то". Зеленский рассказал, когда последний раз говорил с Коломойским.

"По поводу союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время. Я думаю, два года", — сказал он.

По словам Зеленского, Коломойский не является его медиасоюзником в противостоянии с другим бизнесменом – Ринатом Ахметовым.

"К сожалению, у меня таких нет. Мой главный союзник — народ Украины. Мы — не ворье какое-то, люди видят, что мы делаем", – отметил президент.

12:55 Зеленский заявил, что в Украине не будут вводить военное положение.

"Зачем? Какое военное положение? Он [экс-нардеп Олег Ляшко] понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю — война не со мной", — заявил Зеленский.

13:22 "Встречаюсь только со "слугами": Зеленский ответил на вопрос о давлении Офиса президента на нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о давлении Офиса президента на Раду ложью.

"Что касается многих фракций, сразу вам скажу — ложь. Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме "Слуги народа". Раз в неделю у меня совещание. Говорим о вопросах, которые вынесут на обсуждения на заседаниях Верховной Рады. Показывается список наших обещаний. Есть наработка в "тройках" – это программа президента, партии "Слуга народа" и программа Кабмина. Все совпадает и разбивается на дни. Там все очень четко, есть отдельный менеджмент этой структуры. Дни, законы, сессионные недели, недели работы в комитетах. Подводятся итоги, мы говорим, где теряем время и где уже потеряли, — заявил президент.

13:38 "Дестабилизация, тарифы и сшивание страны": в ОП рассказали об основных вызовах для Украины.

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, главная задача президента — не дать искусственно раскачать ситуацию в стране, несмотря на попытки сделать это многими силами.

"Конечно, есть много разных международных вызовов. Это одни из главных позиций, которыми занимается президент. К сожалению, более подробно рассказать вам о них не могу. Вызовов много, но главное не дать сделать это искусственно" — рассказал Тимошенко.

13:45 В статистике по уровню заболеваемости и вакцинации от COVID-19 могут быть ошибки, – Зеленский.

"Мы видим спад заболеваемости. Я считаю, это связано с количеством введенных доз вакцин. Следующая волна (коронавируса) у нас может быть весной. Доверяю ли я этим цифрам? Есть (Виктор) Ляшко, министр здравоохранения. Я считаю, что он хороший министр. Я доверяю ему. Могут ли быть ошибки в статистике? Наверное, могут", — подчеркнул президент.

14:08 "Со шведами [компания Eccho Rights, которая продала права на показ сериалов "Квартала 95" российскому каналу СТС] заключили договор лет за 10 до войны. Сейчас я вышел из бизнеса, я не знаю что они продают и показывают", — Зеленский.

14:10 "Управление страной во время войны — это не квартал": журналист Юрий Бутусов устроил перепалку с Зеленским.

14:40 "Будут на нашей стороне": Зеленский рассказал, кто поддержит Украину в случае атаки РФ.

По словам Зеленского, сейчас ситуация у украинских границ не опаснее, чем весной, когда Россия стянула стотысячное войско. Но в то же время изменилась риторика у Кремля, который обвиняет НАТО в развертывании войск в Украине, а также невыполнение Киевом Минских соглашений.

"Мы не только публично, но и не публично получили информацию от Соединенных штатов, от Великобритании, от Турции и ряда европейских стран о том, что в случае, если что-то начнется, то они будут на нашей стороне", — рассказал Зеленский.

15:12 Зеленский рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии.

"Ожидаю как любой прогрессивный человек предметных вещей и результатов, которые бы нам очень помогли и экономически, и в энергетической безопасности и в спокойствии на украинском Донбассе, продолжение санкционной политики до деоккупации", — заявил Зеленский.

15:34 Бутусов заявил, что во время пресс-конференции хотел "встать и дать Зеленскому по морде".

"Честно говоря, если бы не уважение к государству, к статусу президента Украины и верховного главнокомандующего, за ответ Зеленского надо было встать и дать ему по морде", – сказал Бутусов.

Журналист считает, что глава государства вел себя на марафоне как "человек без морали и совести".

"(Зеленский) бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", – заключил Бутусов.

15:40 "Вы их людьми называете?": Зеленский на вопрос Фокуса об основаниях ввода санкций СНБО против украинцев.

"Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что, если я не прав, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире", — заявил президент.

На вопрос Фокуса глава государства заявил, что Украина защищает себя как может, а СНБО из органа "сбитых летчиков" превратился в эффективный инструмент.

15:47 "Я не знаю кто платил за опрос "5 вопросов от президента". А кто знает я не знаю", — Зеленский.

15:50 "Зима придет, я обещаю": Зеленский заявил, что в декабре будут новые контракты на поставку угля

"Корабли (с углем) идут, у нас есть контракты. В декабре будут следующие контракты по углю. Нашего собственного угля не хватает, мы должны его импортировать. Мы не импортируем из России или из Казахстана. С Казахстаном есть вопросы, связанные с железной дорогой", – пояснил глава государства.

Ситуация с газохранилищами, по словам Зеленского, сейчас лучше, чем в любой год, начиная с 2014-го и заканчивая 2018-м.

16:13 Microsoft и Apple работают над запуском онлайн-выборов в Украине, – Зеленский

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это круто — прийти на онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Вопрос онлайн-выборов прорабатывается, он не может быть без решения Верховной Рады Украины. Это не значит, что люди не смогут голосовать стандартно", – рассказал президент.

Президент отметил, что украинцы, возможно, смогут голосовать на выборах в приложении "Дія".

16:52 "Без медведей": Зеленский после перепалки с журналистом признал, что был на даче с главой ОП Андреем Ермаком.

Накануне журналисты опубликовали расследование, в котором утверждалось, что президент ездил отмечать день рождения главы ОП Андрея Ермака в "Синегору".

16:57 "Инициировать роспуск парламента не буду", — Зеленский.

17:04 Облигации компаний Ахметова обвалились после заявлений Зеленского о госперевороте.

Стоимость евробондов компании "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова с погашением в 2027 году снизились на 11,6%. Также высказывания главы государства могли привести к снижению облигаций "ДТЭК ВДЭ" с погашением в 2024 году. Падение этого показателя составило 0,5%. Позднее облигации отыграли падение на 0,4%. В то же время евробонды горно-металлургической компании "Метинвест", контрольным пакетом акций которой владеет Ахметов, с погашением в 2029 году упали на 1,4%.

[ + – ] График стоимости еврооблигаций "ДТЭК Энерго"

17:15 "Гордон из штанов выпрыгивает, позорище", — Зеленский

"Даже если я не пойду на второй президентский срок, они так боятся. Гордон аж из штанов выпрыгивает. Не должен идти! Не должен! Не должен! Господи, Боже мой. Разве это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Я должен только им… Позорище", — сказал президент Украины.

17:26 Пресс-марафон президента Владимира Зеленского завершился. Он продлился почти 5,5 часов. Глава государства ответил на вопросы 30 журналистов разных изданий.

"Извините, если кого обидел. Такой я человек", — сказал Зеленский в завершение общения с журналистами 30 изданий.

17:50 Охрана Зеленского после пресс-конференции сбила с ног журналистку телеканала "Прямой".

Возле автомобиля президента началась давка, вследствие которой сотрудница СМИ упала на плитку и получила ушибы.

18:01 "Сплошная ложь". Ахметов ответил Зеленскому по поводу государственного переворота в Украине

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется Президент", — заявил бизнесмен.

Ахметов добавил, что выступает за "независимую и цельную" Украину вместе с "Крымом и родным Донбассом" и эта позиция подтверждается его действиями. Помимо этого он заявил, что намерен и дальше защищать "свободную экономику, демократию и свободу слова".

"И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — подытожил бизнесмен.