"Дестабилизация, тарифы и сшивание страны": в ОП рассказали об основных вызовах для Украины (видео)

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, главная задача президента — не дать искусственно раскачать ситуацию в стране, несмотря на попытки сделать это многими силами.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии Фокусу рассказал об основных вызовах, которые стоят перед Украиной.

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По словам Тимошенко, основная задача — не дать искусственно дестабилизировать ситуацию в стране. А нынешняя осень показывает, что пытаются "раскачать" ситуацию по тарифам и по другим темам. Также среди вызовов замглавы ОП назвал и обещания президента Зеленского, в том числе строительство инфраструктуры.

"Конечно, есть много разных международных вызовов. Это одни из главных позиций, которыми занимается президент. К сожалению, более подробно рассказать вам о них не могу. Вызовов много, но главное не дать сделать это искусственно" — рассказал Тимошенко.

А на вопрос журналиста Фокуса, может ли президент выстоять в условиях, когда экс-соратники объединяются с олигархами против главы государства, Тимошенко заявил, что Зеленский выстоит.

Отдельно Кирилл Тимошенко заявил о миссии президента Украины "сшить страну", имеется ввиду не дорогами, а ментально. Все украинцы объединяются во время чемпионата Европы, но почему-то так не делают за свою страну.

"Почему мы каждый день не можем болеть за свою страну и за украинцев?", — говорит замглавы Офиса президента.

Напомним, Владимир Зеленский проводит пресс-марафон в киевском коворкинге. Фокус ведет текстовую трансляцию

основных событий и заявлений украинского президента. По словам Зеленского, в Украине возможен вооруженный переворот, в который хотят привлечь Рината Ахметова.