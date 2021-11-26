"Дестабілізація, тарифи та зшивання країни": в ОП розповіли про основні виклики для України

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, головне завдання президента — не дати штучно розгойдати ситуацію в країні, незважаючи на спроби зробити це багатьма силами.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у коментарі Фокусу розповів про основні виклики, які стоять перед Україною.

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За словами Тимошенка, основне завдання — не дати штучно дестабілізувати ситуацію в країні. А нинішня осінь показує, що намагаються "розкачати" ситуацію за тарифами й іншими темами. Також серед викликів заступник голови ОП назвав й обіцянки президента Зеленського, зокрема, будівництво інфраструктури.

"Звичайно, є багато різних міжнародних викликів. Це одні з головних позицій, якими займається президент. На жаль, докладніше розповісти вам про них не можу. Викликів багато, але головне не дати зробити це штучно", — розповів Тимошенко.

А на запитання журналіста Фокусу, чи може президент вистояти в умовах, коли екссоратники об'єднуються з олігархами проти глави держави, Тимошенко заявив, що Зеленський вистоє.

Окремо Кирило Тимошенко заявив про місію президента України "зшити країну", мається на увазі не дорогами, а ментально. Усі українці поєднуються під час чемпіонату Європи, але чомусь так не роблять за свою країну.

"Чому ми щодня не можемо вболівати за свою країну та за українців?" — каже заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський проводить пресмарафон у київському коворкінгу. Фокус веде текстову трансляцію

основних подій і заяв українського президента. За словами Зеленського, в Україні можливий збройний переворот, до якого хочуть залучити Ріната Ахметова.