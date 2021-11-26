Зеленський заявив про ймовірний державний переворот 1 грудня за участю Ахметова (відео)

Український президент запросив олігарха до себе, щоби поділитися інформацією. За словами голови держави, його оточення веде переговори із представниками РФ для перевороту.

Президент України Володимир Зеленський проводить пресмарафон. На ньому він розповів про те, чи є можливість початку повномасштабної війни з Росією, а також можливість військового перевороту. Про це повідомляється з відеотрансляції Офісу президента.

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За словами Зеленського, вони отримують інформацію про те, що можлива ескалація з Росією, але водночас є величезні виклики всередині країни.

"Наприклад, ми отримали інформацію, що 1 числа в нашій країні буде державний переворот. Першого-другого числа. … Можу сказати, що в нас є навіть звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті", — розповів Зеленський.

Він додав, що для цього залучать 1 млрд доларів. На його думку, це буде підставою для Ахметова і його втягують у війну проти України. Тому він запросив Ахметова до себе, щоб поділитися інформацією. Такі переговори проводять люди з оточення олігарха.

Імовірність вторгнення Росії

За словами президента, війна з Росією триває вже восьмий рік, і ймовірність повномасштабного вторгнення існує щодня. Однак, при цьому в ЗМІ проходить кампанія зі страху вторгнення, піднімається градус.

"Ми повністю контролюємо наші кордони та повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щодня отримуємо розвіддані від нашої розвідки, а також від країн-партнерів", — стверджує Зеленський.

Він також додав, що попри підтримку Заходу, насамперед Україна має розраховувати сама на себе. Для цього закуповується нова техніка, а також заплановано збільшення зарплати військовим.

Нагадаємо, Фокус веде текстову трансляцію пресмарафону Зеленського з усіма деталями. Спочатку його мали проводити в піцерії, але потім вирішили перенести в коворкінг Creative State of Arsenal.