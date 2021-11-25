Офіс президента вирішив проводити пресмарафон Зеленського не в піцерії, — ЗМІ

За інформацією журналістів, зустріч відбудеться на території коворкінгу Creative State of Arsenal, а його співвласник є консультантом влади в програмі "Велике будівництво".

Президент України Володимир Зеленський проведе запланований на завтра, 26 листопада, пресмарафон не в піцерії "Автостанція", а на території столичного офісного простору Creative State of Arsenal. Про це повідомила політична редакція видання "Бабель" у своєму телеграм-каналі.

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Журналісти зазначили, що піцерія була одним із варіантів, який розглядався владою як майданчик для проведення пресмарафону, проте остаточне рішення було ухвалено на користь коворкінгу, розташованого неподалік станції метро "Арсенальна".

За їхніми словами, співвласником мережі коворкінгів Creative State є консультант державної програми "Велике будівництво" Юрій Голик. Раніше він працював радником уже колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Тим часом журналісти, які залишилися без запрошень на захід і раніше збиралися влаштувати акцію протесту біля "Автостанції" проти "гібридної цензури" ЗМІ, повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах про зміну планів.

"Місце змінилося — захід буде біля метро Арсенальна, коворкінг Creative State Arsenal", — дописала співзасновниця видання "Заборона" Катерина Сергацкова у свій пост про мітинг.

Аналогічно свою публікацію виправила й медіаекспертка проекту "Інститут масової інформації" (ІМІ) Ірина Земляна.

"Завтра о 12:00 зустрічаємося біля коворкінгу Creative State Arsenal на метро "Арсенальна" вулиця Московська, 8. Тому що незабаром він закриється в якійсь резиденції, і хтось із прессекретарів винесе журналістам, наприклад, торт", — заявила журналістка .

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що в піцерії, розташованій у будівлі колишньої автостанції "Поділ", було помічено працівників Офісу президента, зокрема керівницю директорату з питань інформаційної політики представництва глави держави Ірину Побєдоносцеву. Журналісти стверджували, що саме в цьому закладі пройде пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції.

В ОП повідомляли, що завтра спілкування глави держави з журналістами буде присвячено питанням реформ, війни на Донбасі, безпеки у сфері енергетики, комунальних тарифів, економіки та боротьби з епідемією коронавірусу в країні. На марафон, як заявили в представництві глави держави, було запрошено журналістів тридцяти "провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ".