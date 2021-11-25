Завтрашній пресмарафон Зеленський проведе у столичній піцерії, — ЗМІ (відео)

Заклад розташований у будівлі колишньої автостанції "Поділ". Як стверджують журналісти, там уже було помічено співробітників Офісу президента.

Пресмарафон президента України Володимира Зеленського, запланований на п'ятницю, 26 листопада, пройде в одній із столичних піцерій. Про це повідомляє телеграм-канал видання "Страна".

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За даними журналістів, захід прийме піцерія "Автостанція" на Подолі. У закладі вже зібралися представники Офісу президента для організації пресмарафону. Зокрема, там було помічено керівника директорату з питань інформаційної політики представництва глави держави Ірину Побєдоносцеву.

Автори публікації додали, що між собою працівники Офісу президента кажуть, що їм подобається піцерія, проте можуть виникнути труднощі з організацією безпеки проведення пресконференції через інтер'єр закладу, який розташувався в будівлі колишньої автостанції "Поділ".

За словами співробітників піцерії, про те, що завтра спілкування Зеленського з журналістами пройде в "Автостанції", вони дізналися лише сьогодні.

Цінова політика, за даними сайту The Village Україна, у цьому закладі така: піца "Маргарита з фермерською моцарелою" — 125 грн, паста "Карбонара" — 195 грн, фокача "Томатна з базиліком" — 95 грн.

Нагадаємо, раніше Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування. 10 грудня 2019 року подібний захід пройшов у Kyiv Food Market.

Уже відомо, що завтрашнє спілкування глави держави з журналістами буде присвячене реформам, ситуації на Донбасі, енергетичній безпеці, тарифам, економіці та боротьбі з коронавірусом.