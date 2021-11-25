Завтрашний пресс-марафон Зеленский проведет в столичной пиццерии, — СМИ (видео)

Заведение расположено в здании бывшей автостанции "Подол". Как утверждают журналисты, там уже были замечены сотрудники Офиса президента.

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, запланированный на пятницу, 26 ноября, пройдет в одной из столичных пиццерий. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Страна".

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По данным журналистов, мероприятие примет пиццерия "Автостанция" на подоле. В заведении уже собрались представители Офиса президента для организации пресс-марафона. В частности, там была замечена руководитель директората по вопросам информационной политики представительства главы государства Ирина Победоносцева.

Авторы публикации добавили, что между собой работники Офиса президента говорят, что им нравится пиццерия, однако могут возникнуть сложности с обеспечением безопасности проведения пресс-конференции из-за интерьера заведения, которое расположилось в здании бывшей автостанции "Подол".

По словам сотрудников пиццерии, о том, что завтра общение Зеленского с журналистами пройдет в "Автостанции", они узнали только сегодня.

Ценовая политика, по данным сайта The Village Украина, в этом заведении следующая: пицца "Маргарита с фермерской моцареллой" – 125 грн, паста "Карбонара" — 195 грн, фокача "Томатная с базиликом" – 95 грн.

Напомним, ранее Зеленский уже проводил пресс-марафон в заведении общепита. 10 декабря 2019 года подобное мероприятие прошло в Kyiv Food Market.

Уже известно, что завтрашнее общение главы государства с журналистами будет посвящено реформам, ситуации на Донбассе, энергетической безопасности, тарифам, экономике и борьбе с коронавирусом.