Зеленский завтра проведет пресс-марафон в Киеве: что известно

Посвященный экватору пребывания у власти марафон "30 вопросов к президенту Украины" посетят три десятка представителей СМИ, а само мероприятие продлится три часа.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон в честь экватора своей каденции. Об этом сообщил Офис президента Украины в Facebook.

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Марафон под названием "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12.00 и продлится три часа. На него пригласили журналистов 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ.

Каждый сможет задать Зеленскому вопрос и получить исчерпывающий ответ, подчеркнули в ОП.

Глава государства обсудит с прессой проведение реформ, ситуацию на Донбассе, энергетическую безопасность, тарифы, экономику и борьбу с коронавирусом в Украине.

"Такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", – уверены в ОП.

Место проведения пресс-марафона не указали. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что журналистов пригласят по личным приглашениям.

Предыдущий раз Зеленский проводил пресс-конференцию 20 мая на территории госпредприятия "Антонов", по адресу улица Академика Туполева, 1. На это событие пришло около 200 журналистов, но вопросы задали не все.

В прошлом году Зеленский общался с журналистами в Мариинском парк. Первый раз в должности президента Зеленский встречался с представителями СМИ в октябре 2019 года. Тогда пресс-марафон длился 14 часов на фудкорте в Киеве.