Зеленський завтра проведе пресмарафон у Києві: що відомо

Присвячений екватору перебування при владі марафон "30 питань до президента України" відвідають три десятки представників ЗМІ, а сам захід триватиме три години.

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада проведе пресмарафон на честь екватора своєї каденції. Про це повідомив Офіс президента України у Facebook.

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Марафон під назвою "30 питань президенту України" розпочнеться о 12.00 та триватиме три години. На нього запросили журналістів 30 провідних всеукраїнських та міжнародних ЗМІ.

Кожен зможе поставити Зеленському питання та отримати вичерпну відповідь, наголосили в ОП.

Глава держави обговорить із пресою проведення реформ, ситуацію на Донбасі, енергетичну безпеку, тарифи, економіку та боротьбу з коронавірусом в Україні.

"Такий формат заходу дозволить уникнути дублювання питань", – упевнені в ОП.

Місце проведення пресмарафону не зазначили. Прессекретар президента Сергій Никифоров говорив, що журналістів запросять на особисті запрошення.

Попередній раз Зеленський проводив пресконференцію 20 травня на території держпідприємства "Антонов", за адресою вулиця Академіка Туполєва, 1. На цю подію прийшло близько 200 журналістів, але питання поставили не всі.

Минулого року Зеленський спілкувався з журналістами в Маріїнському парку. Вперше на посаді президента Зеленський зустрічався із представниками ЗМІ у жовтні 2019 року. Тоді пресмарафон тривав 14 годин на фудкорті в Києві.