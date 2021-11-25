Офис президента решил проводить пресс-марафон Зеленского не в пиццерии, — СМИ

По информации журналистов, встреча состоится на территории коворкинга Creative State of Arsenal, совладелец которого является консультантом власти в программе "Большая стройка".

Президент Украины Владимир Зеленский проведет запланированный на завтра, 26 ноября, пресс-марафон не в пиццерии "Автостанция", а на территории столичного офисного пространства Creative State of Arsenal. Об этом сообщила политическая редакция издания "Бабель" в своем телеграм-канале.

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Журналисты отметили, что пиццерия была одним из вариантов, который рассматривался властями в качестве площадки для проведения пресс-марафона, однако окончательное решение было принято в пользу коворкинга, расположенного неподалеку от станции метро "Арсенальная".

По их словам, совладельцем сети коворкингов Creative State является консультант государственной программы "Большое строительство" Юрий Голик. Ранее он работал советником уже бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Тем временем оставшиеся без приглашений на мероприятие журналисты, которые ранее собирались устроить акцию протеста возле "Автостанции" против "гибридной цензуры" СМИ, сообщили на своих страницах в социальных сетях об изменении планов.

"Место изменилось – мероприятие будет у метро Арсенальная, коворкинг Creative State Arsenal", — дописала соосновательница издания "Заборона" Екатерина Сергацкова в свой пост о митинге.

Аналогичным образом свою публикацию исправила и медиаэксперт проекта "Институт массовой информации" (ИМИ) Ирина Земляная.

"Завтра в 12:00 встречаемся у коворкинга Creative State Arsenal на метро "Арсенальная" улица Московская, 8. Потому что скоро он закроется в какой-то резиденции и кто-то из пресс-секретарей вынесет журналистам, например торт", — заявила журналистка.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в пиццерии, расположенной в здании бывшей автостанции "Подол", были замечены работники Офиса президента, в частности, руководитель директората по вопросам информационной политики представительства главы государства Ирина Победоносцева. Журналисты утверждали, что именно в этом заведении пройдет пресс-марафон Зеленского, посвященный экватору его каденции.

В ОП сообщали, что завтра общение главы государства с журналистами будет посвящено вопросам реформ, войны на Донбассе, безопасности в сфере энергетики, коммунальным тарифам, экономике и борьбе с эпидемией коронавируса в стране. На марафон, как заявили в представительстве главы государства, были приглашены журналисты тридцати "ведущих всеукраинских и международных СМИ".