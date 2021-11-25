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Политика Пресс-марафон Зеленского

Офис президента решил проводить пресс-марафон Зеленского не в пиццерии, — СМИ

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Владимир Зеленский, пресс-марафон, пиццерия, пресс-конфереция, президент Украины
Фото: пресс-служба Офиса президента | Зеленский проведет пресс-марафон не в пиццерии

По информации журналистов, встреча состоится на территории коворкинга Creative State of Arsenal, совладелец которого является консультантом власти в программе "Большая стройка".

Президент Украины Владимир Зеленский проведет запланированный на завтра, 26 ноября, пресс-марафон не в пиццерии "Автостанция", а на территории столичного офисного пространства Creative State of Arsenal. Об этом сообщила политическая редакция издания "Бабель" в своем телеграм-канале.

Журналисты отметили, что пиццерия была одним из вариантов, который рассматривался властями в качестве площадки для проведения пресс-марафона, однако окончательное решение было принято в пользу коворкинга, расположенного неподалеку от станции метро "Арсенальная".

Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция
Creative state of Arsenal, Зеленский, Голик, пресс-марафон, пресс-конференция

По их словам, совладельцем сети коворкингов Creative State является консультант государственной программы "Большое строительство" Юрий Голик. Ранее он работал советником уже бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Тем временем оставшиеся без приглашений на мероприятие журналисты, которые ранее собирались устроить акцию протеста возле "Автостанции" против "гибридной цензуры" СМИ, сообщили на своих страницах в социальных сетях об изменении планов.

"Место изменилось – мероприятие будет у метро Арсенальная, коворкинг Creative State Arsenal", — дописала соосновательница издания "Заборона" Екатерина Сергацкова в свой пост о митинге.

Аналогичным образом свою публикацию исправила и медиаэксперт проекта "Институт массовой информации" (ИМИ) Ирина Земляная.

"Завтра в 12:00 встречаемся у коворкинга Creative State Arsenal на метро "Арсенальная" улица Московская, 8. Потому что скоро он закроется в какой-то резиденции и кто-то из пресс-секретарей вынесет журналистам, например торт", — заявила журналистка.

Сергацкова, Зеленский, пресс-марафон, пиццерия, Киев
Земляная, Зеленский, пресс-марафон, пиццерия, Киев
Сергацкова, Зеленский, пресс-марафон, пиццерия, Киев
Земляная, Зеленский, пресс-марафон, пиццерия, Киев

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что в пиццерии, расположенной в здании бывшей автостанции "Подол", были замечены работники Офиса президента, в частности, руководитель директората по вопросам информационной политики представительства главы государства Ирина Победоносцева. Журналисты утверждали, что именно в этом заведении пройдет пресс-марафон Зеленского, посвященный экватору его каденции.

В ОП сообщали, что завтра общение главы государства с журналистами будет посвящено вопросам реформ, войны на Донбассе, безопасности в сфере энергетики, коммунальным тарифам, экономике и борьбе с эпидемией коронавируса в стране. На марафон, как заявили в представительстве главы государства, были приглашены журналисты тридцати "ведущих всеукраинских и международных СМИ".