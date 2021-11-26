Зеленский заявил о вероятном государственном перевороте 1 декабря с участием Ахметова (видео)

Украинский президент пригласил олигарха к себе, чтобы поделиться информацией. По словам главы государства, его окружение ведет переговоры с представителями РФ для переворота.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. На нем он рассказал о том, есть ли вероятность начала полномасштабной войны с Россией, а также возможность военного переворота. Об этом сообщается из видеотрансляции Офиса президента.

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По словам Зеленского, они получают информацию о том, что вероятна эскалация с Россией, но вместе с тем есть большие вызовы внутри страны.

"Например, мы получили информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот. Первого-второго числа. … Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что для этого привлекут 1 млрд долларов. По его мнению, это будет подстава для Ахметова и его втягивают в войну против Украины. Поэтому он пригласил Ахметова к себе, чтобы поделиться имеющейся информацией. Такие переговоры ведут люди из окружения олигарха.

Вероятность вторжения России

По словам президента, война с Россией идет уже восьмой год, и вероятность полномасштабного вторжения существует каждый день. Однако при этом в СМИ проходит кампания по устрашению вторжению, поднимается градус.

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы каждый день имеем разведданные, от нашей разведки, а также от стран-партнеров", — утверждает Зеленский.

Он также добавил, что несмотря на поддержку Запада, в первую очередь Украина должна рассчитывать сама на себя. Для этого закупается новая техника, а также планируется увеличение зарплаты военным.

Напомним, Фокус ведет текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского со всеми деталями. Первоначально его должны были проводить в пиццерии, но затем решили перенести в коворкинг Creative State of Arsenal.