"Квартал 95" прокомментировал покупку россиянами "Лиги смеха". "СТС" готовится к кастингам

В компании заявили, что они работают со шведским дистрибьютором. Тот якобы имеет свою стратегию продажи франшиз, на которую правообладатель не влияет.

После появления новостей о продаже франшизы "Лиги смеха" российскому телеканалу "СТС" представители издания "Радио Свобода" обратились к "Студии "Квартал 95" с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Те, впрочем, не подтвердили, но и не опровергли факт продажи торговой марки.

В пресс-службе детища Владимира Зеленского заявили, что они работают со шведским дистрибьютором Eccho Rights, который имеет право представлять и реализовывать по всему миру продукты "Квартала", зарекомендовавшие себя в Украине.

"Eccho Rights — эксклюзивный представитель дистрибуции контента "Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет", — ответили в "Квартале".

В пресс-службе "Студии" отметили, что Eccho Rights имеет право знакомить третьих лиц с процессом производства контента без получения дополнительного согласия правообладателя. Они отметили, что условия продажи франшиз являются "коммерческой тайной", потому не могут разглашаться.

По оценке медиаэксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу каналу в России может стоить от 500 тысяч долларов, рассказывает "Слидство.Инфо".

Примечательно, что российский телеканал "СТС" уже объявил о запуске кастинга для участия в "новом юмористическом шоу", которое называется "Лига смеха". Кастинги должны состояться с 25 по 27 января.

Официально не говорится, что проект является франшизой одноименного украинского проекта. Но исходя из полной идентичности формата шоу и его названия, СМИ делают вывод, что права на него должны были быть приобретены. К тому же в ноябре прошлого года в Украину приезжали представители творческого объединения "АМиК" Сергей Светлаков и Александр Незлобин, которые встречались с руководителями украинской "Лиги". "АМиК" принадлежит Александру Маслякову-старшему и производит развлекательный контент для "СТС".

Напомним, юмористическое шоу "Лига смеха" ("Чемпионат Украины по юмору") создано в 2015 году студией "Квартал 95". Во многом прообразом "Лиги" послужил КВН, правами на который владеет Масляков-старший. Директор "Лиги" Наум Баруля до 2013 года был руководителем "Международного союза КВН", а редактор Андрей Чивурин редактировал "Высшую лигу КВН" до 2012 года.

Первым ведущим "Лиги смеха" с 2015 года по 2019 год был Владимир Зеленский.

В январе президент Владимир Зеленский задекларировал 4,5 млн дохода, которые он получил 30 декабря в виде роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы".