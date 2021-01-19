"Квартал 95" прокоментував купівлю росіянами "Ліги сміху". "СТС" готується до кастингів

У компанії заявили, що вони працюють зі шведським дистриб'ютором. Той нібито має свою стратегію продажу франшиз, на яку правовласник не впливає.

Після появи новин про продаж франшизи "Ліги сміху" російському телеканалу "СТС" представники видання "Радіо Свобода" звернулися до "Студії" Квартал 95 "з проханням прокоментувати цю ситуацію". Ті, втім, не підтвердили, але і не спростували факт продажу торгової марки .

У прес-службі дітища Володимира Зеленського заявили, що вони працюють зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, який має право представляти і реалізовувати по всьому світу продукти "Кварталу", які зарекомендували себе в Україні.

"Eccho Rights — ексклюзивний представник дистрибуції контенту "Студії "Квартал 95" за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажів, на яку правовласник не впливає ", — відповіли в "Кварталі".

У прес-службі "Студії" відзначили, що Eccho Rights має право знайомити третіх осіб із процесом виробництва контенту без отримання додаткової згоди правовласника. Вони відзначили, що умови продажу франшиз є "комерційною таємницею", тому не можуть бути розголошені.

За оцінкою медіаексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу каналу в Росії може коштувати від 500 тисяч доларів, розповідає "Слідство.Інфо".

Примітно, що російський телеканал "СТС" вже оголосив про запуск кастингу для участі в "новому гумористичному шоу", яке називається "Ліга сміху". Кастинги повинні відбуватися з 25 до 27 січня.

Офіційно не говориться, що проект є франшизою однойменного українського проекту. Але виходячи з повної ідентичності формату шоу і його назви, ЗМІ роблять висновок, що права на нього повинні бути придбані. До того ж в листопаді минулого року в Україну приїжджали представники творчого об'єднання "АМіК" Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін, які зустрічалися з керівниками української "Ліги". "АМіК" належить Олександру Маслякову-старшому і виробляє розважальний контент для "СТС".

Нагадаємо, гумористичне шоу "Ліга сміху" ( "Чемпіонат України з гумору") створено в 2015 році студією "Квартал 95". Багато в чому прообразом "Ліги" послужив КВН, правами на який володіє Масляков-старший. Директор "Ліги" Наум Барула до 2013 року був керівником "Міжнародного союзу КВН", а редактор Андрій Чивуріна редагував "Вищу лігу КВН" до 2012 року.

Першим ведучим "Ліги сміху" з 2015 року по 2019 рік був Володимир Зеленський.

У січні президент Володимир Зеленський задекларував 4,5 млн доходу, які він отримав 30 грудня в вигляді роялті від "Кварталу 95" і "Кіностолиці".