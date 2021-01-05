Зеленский получил 4,5 миллиона роялти от "Квартала" под Новый год

Президент Украины внес изменения в декларацию.

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал дополнительные 4,5 млн дохода — он получил роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы". Об этом говорится в декларациях президента.

Зеленский 30 декабря 2020 получил две выплаты роялти от ООО "Квартал 95" на 1048000 грн и 3306832 грн. ООО "Киностолица" выплатила Зеленскому 235 тысяч гривен.

"Киностолица" входит в группу "Квартал 95".

Роялти — это периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности.

Напомним, Комитет избирателей Украины проанализировала данные госорганов и публикации СМИ и сообщила, что в течение первого года президентства Владимира Зеленского не менее 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружение получили государственные должности. Из них 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95".