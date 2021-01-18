Франшизу "Лига смеха" купили в России

"Квартал 95" продал права на "Лигу смеха" россиянам.

Российский телеканал "СТС" объявил о кастинге для участия в новом юмористическом шоу. "Мы ждем вас 25, 26, 27 января на открытом кастинг-фестивале "Лига смеха". Ваш коллектив может выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, музыка, пародия, стендап, КВН, импровизация и т. д.", – говорится в сообщении.

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Официально не говорится, что проект является франшизой одноименного украинского проекта. Но исходя из полной идентичности формата шоу и его названия, СМИ делают вывод, что права на него должны были быть приобретены. К тому же в ноябре прошлого года в Украину приезжали представители творческого объединения "АМиК" Сергей Светлаков и Александр Незлобин, которые встречались с руководителями украинской "Лиги".

"АМиК" принадлежит Александру Маслякову-старшему и производит развлекательный контент для "СТС".

Напомним, юмористическое шоу "Лига смеха" ("Чемпионат Украины по юмору") создано в 2015 году студией "Квартал 95". Во многом прообразом "Лиги" послужил КВН, правами на который владеет Масляков-старший.

Директор "Лиги" Наум Баруля до 2013 года был руководителем "Международного союза КВН", а редактор Андрей Чивурин редактировал "Высшую лигу КВН" до 2012 года.

Первым ведущим "Лиги смеха" с 2015 года по 2019 год был Владимир Зеленский.

В январе президент Владимир Зеленский задекларировал 4,5 млн дохода, которые он получил 30 декабря в виде роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы".