"Ліга сміху" розширилася до Росії

"Квартал 95" продав франшизу на "Лігу сміху" росіянам.

Російський телеканал "СТС" оголосив про кастинг для участі в новому гумористичному шоу. "Ми чекаємо вас 25, 26, 27 січня на відкритому кастинг-фестивалі "Ліга сміху"". Ваш колектив може виступити в будь-якому гумористичному жанрі: мініатюра, музика, пародія, стендап, КВН, імпровізація тощо.", — йдеться в повідомленні.

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Офіційно не зазначено, що проект є франшизою однойменного українського проекту. Але виходячи з повної ідентичності формату шоу і його назви, ЗМІ роблять висновок, що права на нього повинні були придбати. До того ж, у листопаді минулого року в Україну приїжджали представники творчого об'єднання "АМіК" Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін, які зустрічалися з керівниками української "Ліги".

"АМіК" належить Олександру Маслякову-старшому і виробляє розважальний контент для "СТС".

Нагадаємо, гумористичне шоу "Ліга сміху" ("Чемпіонат України з гумору") створено у 2015 році студією "Квартал 95". Багато в чому прообразом "Ліги" був КВН, правами на який володіє Масляков-старший.

Директор "Ліги" Наум Барула до 2013 року був керівником "Міжнародного союзу КВН", а редактор Андрій Чивурін редагував "Вищу лігу КВН" до 2012 року.

Першим ведучим "Ліги сміху" із 2015 року до 2019 ріку був Володимир Зеленський.

У січні президент Володимир Зеленський задекларував 4,5 млн доходу, які він отримав 30 грудня у вигляді роялті від "Кварталу 95" і "Кіностолицї".