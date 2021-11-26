Microsoft и Apple работают над запуском онлайн-выборов в Украине – Зеленский

Есть вероятность, что на выборах президента в 2024 году украинцы смогут голосовать в приложении "Дія".

Американские компании Microsoft и Apple работают над системой онлайн-голосования на выборах в Украине. Об этом сказал на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский. Событие транслировали в YouTube.

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Совместно с этими компаниями украинские разработчики работают над запуском электронной таможни и переписи населения.

Возможно, что украинцы смогут голосовать в приложении "Дія", добавил президент.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это круто — прийти на онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Вопрос онлайн-выборов прорабатывается, он не может быть без решения Верховной Рады Украины. Это не значит, что люди не смогут голосовать стандартно", – рассказал президент.

По его словам, когда и как будут внедрять онлайн-голосование, еще неизвестно.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил Фокусу, что хочет провести альтернативное онлайн-голосование на президентских выборах в 2024 году.

Фокус ведет текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского.