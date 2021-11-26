Microsoft і Apple працюють над запуском онлайн-виборів в Україні – Зеленський

Є ймовірність, що на виборах президента 2024 року українці зможуть голосувати в додатку "Дія".

Американські компанії Microsoft і Apple працюють над системою онлайн-голосування на виборах в Україні. Про це сказав на пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський. Подію транслювали на YouTube.

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Спільно з цими компаніями українські розробники працюють над запуском електронної митниці та перепису населення.

Можливо, що українці зможуть голосувати в додатку "Дія", додав президент.

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це круто — прийти на онлайн-вибори. Це не скасовує звичайні вибори. Питання онлайн-виборів опрацьовується, воно не може бути без рішення Верховної Ради України. Це не означає, що люди не зможуть голосувати стандартно", – розповів президент.

За його словами, коли та як впроваджуватимуть онлайн-голосування, ще невідомо.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив Фокусу, що хоче провести альтернативне онлайн-голосування на президентських виборах у 2024 році.

Фокус веде текстову трансляцію пресмарафону Зеленського.