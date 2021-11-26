"Укрзализныця" в плюсе, дороги и посадки. Зеленский назвал реформы, которые удалось выполнить

Инфраструктурная реформа, деолигархизация, очищение судов и тысячи "мелких" посадок. Именно эти шаги президент Украины Владимир Зеленский считает основными.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проводит пресс-марафон. В ответе на первый вопрос он рассказал об обещаниях, которые власти выполнили и которые еще в процессе исполнения. Транслирует событие в YouTube Офис президента Украины.

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"По поводу деолигархизации – мы в начале большого процесса. Земельная и банковская реформы, реформа инфраструктуры, которая признана не только в Украине. Хотя меня интересует прежде всего мнение украинцев. Инфраструктурная реформа – самая большая и успешная за 50 лет. Я считаю это прогрессом. Мы меряем успехи по строительству страны в тысячах километрах дорог, а не одним мостом. Как, например, мост в Запорожье строится. А уже строится 150 мостов", – заявил глава государства.

В качестве успешного примера Зеленский назвал запуск государственного авиаперевозчика Ukrainian national airlines (Украинские национальные авиалинии).

Прибыльная "Укрзализныця"

"Укрзализныця" уже начала приносить прибыль благодаря деолигархизации, подчеркнул президент.

"Аэропорты. Борисполь – прибыльный, "Укрзализныця" – тоже. Порты стали прибыльными. Это – деолигархизация. Мы понимаем, какие люди, не только представители олигархов, но и бывшие чиновники всюду были. Во всем, что принадлежит народу. Всюду их щупальца", – отметил он.

В процессе деолигархизации, по мнению Зеленского, нет ничего личного.

"Я с уважением отношусь к большому бизнесу относительно рабочих мест. Но важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа и политиков", – заключил президент.

Каждый день по 100 решений

Зеленский признал, что власти допускают ошибки из-за принятия решений.

"Каждый день я принимаю по 100 решений. Правильные и ошибочные. Я их принимаю и двигаюсь вперед, но к сожалению у меня нет времени коммуницировать по каждому с обществом. В моем кармане нет медиа, чтобы кто-то помогал", – пожаловался президент.

По его словам, люди не видят "побед" власти, потому что слышат новости про коронавирус и энергетический кризис.

Посадки

Судебную реформа в Украине – это большая борьба с судьями, которую только начали, отметил Зеленский.

"Среди них (судей) есть нормальные. Но, к сожалению есть и то, что есть. Мы начали очищение судов. Вы видели кризис с Конституционным судом Украины (КСУ), но я назначил 2 новых судей от президента в КСУ вчера. Посадками занимаются правоохранительные органы. Там где я вижу предательство на высшем уровне. По ситуации с (нардепом от "Оппозиционной платформы "За жизнь") Виктором Медведчуком и контрабандистами, вы видите решение, которые принимает СНБО", – заявил он.

Правоохранители докладывают о тысячах "мелких" посадок, подчеркнул президент.

"Но люди этого не видят, как и каждодневную работу правоохранительных органов. Это – не медийные персоны. Но мы движемся вперед и посадки происходят", — заключил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский обещал не баллотироваться на второй президентский срок, если в свою первую каденцию выполнит все, что запланировал.