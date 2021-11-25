"Пора взлетать": Зеленский заявил, что в Украине появится собственный авиаперевозчик

Украинский авиаперевозчик будет называться Ukrainian National Airlines. Экономическую целесообразность этого проекта подтвердила французская компания Aerogestion.

В Украине начали создавать национальную авиакомпанию Ukrainian national airlines (Украинские национальные авиалинии). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" 25 ноября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Глава государства уверен, что сейчас Украине "очень нужны проекты, которые сшивают страну".

По словам Зеленского, именно Украина возвращает миру идею о европейском самолете.

"Теперь это общая "Мрія", украинская "Мрія" и общая "Мрія" с нашими коллегами из Европы. В Украине есть "Антонов", прекрасные мощности для полного цикла создания современного самолета. Есть все мощности для серийного производства, вплоть до обеспечения комплексной, уже послепродажной поддержки", – сказал он в начале выступления.

Власти также говорят с западными коллегами о создании современного авиахаба в Украине, в котором можно будет переделывать пассажирские самолеты в грузовые, добавил он.

В тоже время, президент заявил о неготовности украинского рынка реализовать все государственные интересы в авиаперевозках.

"Здесь, кроме сугубо экономических интересов, большую роль играют социальные запросы", – заявил Зеленский.

"Пора взлетать"

Для национального авиаперевозчика выдумали несколько рабочих названий и сейчас остановились на Ukrainian national airlines.

"Украинские национальные авиалинии (UNA), очень символично. Юна, как наше государство", – прокомментировал президент.

В своем выступлении Зеленский отметил готовность Украины инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров в общие авиастроительные проекты.

"Его создание (национального авиаперевозчика) будет начато официально уже сегодня. У нас есть подтверждение экономической целесообразности этого проекта от наших французских консультантов", — продолжил он.

[ + – ] Украинский самолет Фото: president.gov.ua

Среди прочего, глава государства назвал проекты в авиасфере, которые планируют реализовать в ближайшие годы. Сюда входит строительство новых современных аэропортов, трансформация международного аэропорта "Борисполь" в самый мощный восточноевропейский авиахаб и усиление промышленного сотрудничества в формате "Украина – ЕС".

"Это главные цели для нас на ближайшие годы. Пора взлетать вверх", — резюмировал президент.

Тем временем, французская консалтинговая компания Aerogestion завершает работу над бизнес-планом для Ukrainian national airlines. Показать результаты хотели в конце ноября этого года.

По словам главного консультанта Aerogestion Патриса Фазие, сертификацию авиаперевозчика могут начать в 2022 году.

Напомним, что украинская авиакомпания Air Ocean Airlines в начале ноября показала расписание рейсов. Цена билетов стартует от 780 гривен, за Рremium-класс придется заплатить от 4800 гривен.