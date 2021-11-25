"Час злітати": Зеленський заявив, що в Україні з'явиться власний авіаперевізник

Український авіаперевізник називатиметься Ukrainian national airlines. Економічну доцільність проєкту підтвердила французька компанія Aerogestion.

В Україні почали створювати національну авіакомпанію Ukrainian national airlines (Українські національні авіалінії). Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Велике будівництво: авіація і туризм" 25 листопада.

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Глава держави впевнений, що зараз Україні "дуже потрібні проєкти, які зшивають країну".

За словами Зеленського, саме Україна повертає світові ідею про європейський літак.

"Тепер це спільна "Мрія", українська "Мрія" та спільна "Мрія" з нашими колегами з Європи. В Україні є "Антонов", чудові потужності для повного циклу створення сучасного літака. Є всі потужності для серійного виробництва, аж до забезпечення комплексної, вже післяпродажної підтримки", — сказав він на початку виступу.

Влада також говорить із західними колегами про створення сучасного авіахабу в Україні, в якому можна буде переробляти пасажирські літаки на вантажні, додав він.

У той же час президент заявив про неготовність українського ринку реалізувати всі державні інтереси в авіаперевезеннях.

"Тут, окрім суто економічних інтересів, велику роль відіграють соціальні запити", — заявив Зеленський.

"Час злітати"

Для національного авіаперевізника вигадали кілька робочих назв і зараз зупинилися на Ukrainian national airlines.

"Українські національні авіалінії (UNA) дуже символічно. Юна, як наша держава", — прокоментував президент.

У своєму виступі Зеленський наголосив на готовності України інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників і залучати світових лідерів у спільні авіабудівні проєкти.

"Його створення (національного авіаперевізника) буде розпочато офіційно вже сьогодні. Ми маємо підтвердження економічної доцільності цього проєкту від наших французьких консультантів", — продовжив він.

[ + – ] Український літак Фото: president.gov.ua

Серед іншого глава держави назвав проєкти в авіасфері, які планують реалізувати найближчими роками. Сюди входить будівництво нових сучасних аеропортів, трансформація міжнародного аеропорту "Бориспіль" у найпотужніший східноєвропейський авіахаб і посилення промислової співпраці у форматі "Україна — ЄС".

"Це головні цілі для нас на найближчі роки. Настав час злітати вгору", — резюмував президент.

Тим часом французька консалтингова компанія Aerogestion завершує роботу над бізнес-планом для Ukrainian national airlines. Показати результати хотіли наприкінці листопада цього року.

За словами головного консультанта Aerogestion Патріса Фазіє, сертифікацію авіаперевізника можуть розпочати у 2022 році.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines на початку листопада показала розклад рейсів. Ціна квитків стартує від 780 гривень, за преміум-клас доведеться заплатити від 4 800 гривень.