Як Turkish Airlines. Якою буде нова державіакомпанія, яку обіцяв створити Зеленський

Держава готова виділити для створення авіакомпанії перші інвестиції у розмірі 500 млн гривень.

Нову державну національну авіакомпанію, створення якої анонсував президент Володимир Зеленський, буде зосереджено на внутрішніх перельотах. Про це заявив головний консультант французької консалтингової компанії Aerogestion Патріс Фазіє, повідомляє ЦТС.

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"Новий перевізник доповнюватиме наявну пропозицію. Збільшення частки внутрішнього ринку буде основним завданням національного перевізника", — заявив Фазіє.

Бізнес-модель нової авіакомпанії на сьогодні не визначена, але поки що точно відомо, що це не буде лоукостер.

"Це буде гібридніша авіакомпанія. Ми поки не можемо сказати, яку нішу займе новий перевізник, але це буде, швидше, звичайна авіакомпанія", — підкреслив він.

Процес сертифікації перевізника, швидше за все, розпочнеться у 2022 році.

Держава готова вкласти для початку 500 млн гривень інвестицій — таку суму вказано у законопроєкті №6298.

Як відомо, минулого року Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять нову державну авіакомпанію, подібну до Turkish Airlines або Singapore Airlines. У межах створення перевізника Зеленський обіцяв зробити замовлення держпідприємству "Антонов".

Пізніше у Кабінеті Міністрів повідомили, що уряд розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника.

Нагадаємо, нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, перший рейс якої відбувся 30 жовтня, оприлюднила розклад польотів усередині країни та ціни на квитки.

Також повідомлялося, що "Нова пошта" створила в Україні авіакомпанію Supernova Airlines зі статутним капіталом 70 млн грн. Перевізник здійснюватиме міжнародні доставки.