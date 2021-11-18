Как Turkish Airlines. Какой будет новая госавиакомпания, которую обещал создать Зеленский

Государство готово выделить для создания авиакомпании первые инвестиции в размере 500 млн гривен.

Новая государственная национальная авиакомпания, создание которой анонсировал президент Владимир Зеленский, будет сосредоточена на внутренних перелетах. Об этом заявил главный консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фазие, сообщает ЦТС.

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"Новый перевозчик будет дополнять существующее предложение. Увеличение доли внутреннего рынка будет основным заданием национального перевозчика", — заявил Фазие.

Бизнес-модель новой авиакомпании на сегодня не определена, но пока точно известно, что это не будет лоукостер.

"Это будет более гибридная авиакомпания. Мы пока не можем сказать, какую нишу займет новый перевозчик, но это будет, скорее, обычная авиакомпания", — подчеркнул он.

Процесс сертификации перевозчика, скорее всего, начнется в 2022 году.

Государство готово вложить для начала 500 млн гривен инвестиций — такая сумма указана в законопроекте №6298.

Как известно, в прошлом году Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут новую государственную авиакомпанию, подобную Turkish Airlines или Singapore Airlines. В рамках создания перевозчика Зеленский обещал сделать заказ госпредприятию "Антонов".

Позже в Кабинете Министров сообщили, что правительство разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

Напомним, новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, первый рейс которой состоялся 30 октября, обнародовала расписание полетов внутри страны и цены на билеты.

Также сообщалось, что "Новая почта" создала в Украине авиакомпанию Supernova Airlines с уставным капиталом 70 млн грн. Перевозчик будет осуществлять международные доставки.