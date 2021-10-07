"Новая почта" создала в Украине международную авиакомпанию: озвучены цели и планы

Главной задачей авиакомпании будет доставка грузов в Украину из-за рубежа

1 октября в Украине зарегистрировали авиакомпанию Supernova Airlines с уставным капиталом 70 млн грн. Ее создателем стала "Новая почта Глобал", которая отвечает за международную доставку, сообщает сайт компании.

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Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы из аэропортов "Борисполь" и "Львов", недалеко от которых расположены центральные сортировочные станции "Новой почты Глобал".

Процесс получения необходимых разрешений на полеты в Украине и за границей уже запущен. Это займет не менее полугода, пишет avianews.com.

Для начала в распоряжении Supernova Airlines будет авиапарк из двух лайнеров, которые компания возьмет в лизинг. Это минимально необходимое число воздушных судов согласно украинскому законодательству для получения сертификата эксплуатанта.

Тип авиалайнеров для использования пока не определен. Уточняется, что новый авиаперевозчик будет обслуживать только международные рейсы и не будет совершать рейсы по Украине.

"Новая почта" занимается изучением потенциальных маршрутов своей авиакомпании. Основой международных отправлений, которые компания доставляет в Украину, являются товары из интернет-магазинов Китая, США, Германии, Великобритании, Польши.

Отмечается, что почтовый оператор создал авиакомпанию для сохранения скорости доставки при росте числа посылок. Ведь в прошлом году компания доставила 7 млн международных отправлений, а за первое полугодие 2021 года этот показатель составил 5 млн и продолжает расти. На сегодняшний день "Новая почта" доставляет посылки из-за рубежа с помощью сторонних авиакомпаний.

Напомним, летом "Новая почта" пообещала установить во всех своих терминалах рентген-установки, как в аэропортах. Это нужно для повышения безопасности сотрудников и клиентов компании, поскольку уже был инцидент со взрывами в почтоматах.