"Нова пошта" створила в Україні міжнародну авіакомпанію: озвучені цілі та плани

Головним завданням авіакомпанії буде доставка вантажів в Україну з-за кордону

1 жовтня в Україні зареєстрували авіакомпанію Supernova Airlines зі статутним капіталом 70 млн грн. Її творцем стала "Нова пошта Глобал", яка відповідає за міжнародну доставку, повідомляє сайт компанії.

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Авіаперевізник доставлятиме міжнародні вантажі з аеропортів "Бориспіль" і "Львів", недалеко від яких розташовані центральні сортувальні станції "Нової пошти Глобал".

Процес отримання необхідних дозволів на польоти в Україні та за кордоном уже запущений. Це займе не менше пів року, пише avianews.com.

Для початку в розпорядженні Supernova Airlines буде авіапарк із двох лайнерів, які компанія візьме в лізинг. Це мінімально необхідна кількість повітряних суден згідно з українським законодавством для отримання сертифіката експлуатанта.

Тип авіалайнерів для використання поки не визначений. Уточнюється, що новий авіаперевізник обслуговуватиме тільки міжнародні рейси та не буде здійснювати рейси по Україні.

"Нова пошта" займається вивченням потенційних маршрутів своєї авіакомпанії. Основою міжнародних відправлень, які компанія доставляє в Україну, є товари з інтернет-магазинів Китаю, США, Німеччини, Великобританії, Польщі.

Відзначається, що поштовий оператор створив авіакомпанію для збереження швидкості доставки при зростанні числа посилок. Адже минулого року компанія доставила 7 млн міжнародних відправлень, а за перше пів річчя 2021 року цей показник склав 5 млн і продовжує рости. На сьогодні "Нова пошта" доставляє посилки з-за кордону за допомогою сторонніх авіакомпаній.

Нагадаємо, влітку "Нова пошта" пообіцяла встановити у всіх своїх терміналах рентген-установки, як в аеропортах. Це потрібно для підвищення безпеки співробітників і клієнтів компанії, оскільки вже був інцидент із вибухами в поштоматах.