З рентгеном і собаками: "Нова пошта" перевірятиме посилки, як в аеропортах

Вибухи, які 29 липня відбулися в поштоматах Києва і Одеси, змусили компанію вжити жорстких заходів безпеки.

Найбільший приватний поштовий оператор України "Нова пошта" введе контроль, аналогічний тому, який функціонує в аеропортах, після вибухів почтоматов в Києві та Одесі 29 липня. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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Після інцидентів 29 липня ніхто не постраждав, а співробітники поліції вже затримали відправника бандеролей з саморобними вибуховими пристроями. Проте, "Нова пошта" має намір підсилити перевірки.

"Для нас ця подія — тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливий для" Нової пошти ". Ми піклуємося про те, щоб і наші співробітники, і клієнти відчували себе в безпеці. Саме тому ми прийняли нові заходи", — заявили в компанії .

Оператор пообіцяв встановити у всіх своїх терміналах рентген-установки, як в аеропортах, які будуть просвічувати посилки і дозволять визначити наявність в них небезпечних речей і запобігти їх достаці до відділеннь або поштоматів.

Перш такі пристрої працювали виключно на двох сортувальних станціях в Києві і Львові.

Крім цього, "Нова пошта" пообіцяла почати співпрацювати з кінологічними службами у всіх регіонах, щоб за допомогою собак знаходити небезпечні речовини.

Також в "Новій пошті" збираються почати повністю ідентифікувати клієнтів, що має запобігти відправці через сервіс "підозрілих посилок підставним особам".

На сьогоднішній день для відправки будь-якої речі людина повинна вказати номер телефону і назвати ім'я, при цьому перевірка документів не відбувається.

Про вибух почтомата "Нової пошти" у Києві стало відомо напередодні, інцидент стався в Оболонському районі.

[ + – ] В одній з комірок почтомата здетонував саморобний пристрій

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній з комірок почтомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.

У той же день аналогічна ситуація сталася в Одесі.

Як повідомлялося раніше, 12 червня причіп з посилками компанії "Нова пошта" загорівся на території Київського терміналу в Жулянах. Рятувальники швидко загасили вогонь, однак значна частина посилок була повністю знищена.

Раніше з'явилася інформація, що екс-менеджер "Нової Пошти" вкрав товарів на 815 тисяч гривень завдяки ноутбука, вкраденому з роботи. Він скористався корпоративною програмою, щоб увійти у внутрішню мережу, здійснювати маніпуляції з доставкою і безкоштовно отримувати чужі посилки. "Нової поштою" довелося компенсувати клієнтам збитки.