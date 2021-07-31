С рентгеном и собаками: "Новая почта" будет проверять посылки, как в аэропортах

Взрывы, которые 29 июля произошли в почтоматах Киева и Одессы, заставили компанию принять жесткие меры безопасности.

Крупнейший частный почтовый оператор Украины "Новая почта" введет контроль, аналогичный тому, который функционирует в аэропортах, после взрывов почтоматов в Киеве и Одессе 29 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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После инцидентов 29 июля никто не пострадал, а сотрудники полиции уже задержали отправителя бандеролей с самодельными взрывными устройствами. Тем не менее, "Новая почта" намерена усилить проверки.

"Для нас это событие — тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для "Новой почты". Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности. Именно поэтому мы приняли новые меры", — заявили в компании.

Оператор пообещал установить во всех своих терминалах рентген-установки, как в аэропортах, которые будут просвечивать посылки и позволят определить наличие в них опасных вещей и предотвратить их доставку в отделения или почтоматы.

Прежде такие устройства работали исключительно на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове.

Помимо этого, "Новая почта" пообещала начать сотрудничать с кинологическими службами во всех регионах, чтобы при помощи собак находить опасные вещества.

Также в "Новой почте" собираются начать полностью идентифицировать клиентов, что должно предотвратить отправку через сервис "подозрительных посылок подставным лицам".

На сегодняшний день для отправки какой-либо вещи человек должен указать номер телефона и назвать имя, при этом проверка документов не происходит.

О взрыве почтомата "Новой почты" в Киеве стало известно накануне, инцидент произошел в Оболонском районе.

[ + – ] В одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство

Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

В тот же день аналогичная ситуация произошла в Одессе.

Как сообщалось ранее, 12 июня прицеп с посылками компании "Новая почта" загорелся на территории Киевского терминала в Жулянах. Спасатели быстро потушили огонь, однако значительная часть посылок была полностью уничтожена.

Ранее появилась информация, что экс-менеджер "Новой Почты" украл товаров на 815 тысяч гривен благодаря ноутбуку, украденному с работы. Он воспользовался корпоративной программой, чтобы войти во внутреннюю сеть, совершать манипуляции с доставкой и бесплатно получать чужие посылки. "Новой почте" пришлось компенсировать клиентам ущерб.