В Киеве вспыхнул прицеп с посылками, "Новая почта" обязана заплатить (фото)

Спасатели быстро потушили огонь, однако значительная часть посылок полностью уничтожена. Теперь компания будет выплачивать компенсацию.

Прицеп с посылками компании "Новая почта" загорелся на территории Киевского терминала в Жулянах 12 июня. Представитель почтового оператора прокомментировали инцидент сайту "ТСН.ua".

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Как заявили в пресс-службе, пожар начался из-за одной из посылок, которая оказалась внутри. "Новая почта" обязалась компенсировать клиентам потерянные деньги, согласно объявленной стоимости отправлений.

"Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлениям", — отметили представители компании.

[ + – ] Прицеп Новой почты сгорел в Киеве Фото: dtp.kiev.ua

Очевидцы рассказали сообществу dtp.kiev.ua, что сотрудники ГСЧС успели отцепить прицеп от грузовика и быстро погасить огонь, пока он не уничтожил все посылки — таким образом часть отправлений удалось сохранить невредимыми. Правоохранители проведут проверку и выяснят, что же именно вспыхнуло внутри.

Ранее появилась информация, что экс-менеджер "Новой Почты" украл товаров на 815 тысяч гривен благодаря ноутбуку, украденному с работы. Он воспользовался корпоративной программой, чтобы войти во внутреннюю сеть, совершать манипуляции с доставкой и бесплатно получать чужие посылки. "Новой почте" пришлось компенсировать клиентам ущерб.

После ограничения воздушного пространства "Укрпочта" перешла на наземную доставку посылок в Беларусь. Компания также поможет "Белпочте" отправлять посылки в Украину и обеспечит транзит отправлений белорусским адресатам из других стран.

Писали также, что водителей служб доставки Amazon принуждают к опасной езде и нарушению ПДД. Сотрудники рассказали в опросе, что в противном случае якобы физически не могут выполнить стандарты компании по скорости курьерских услуг и получить премии.