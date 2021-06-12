В Киеве вспыхнул прицеп с посылками, "Новая почта" обязана заплатить (фото)
Спасатели быстро потушили огонь, однако значительная часть посылок полностью уничтожена. Теперь компания будет выплачивать компенсацию.
Прицеп с посылками компании "Новая почта" загорелся на территории Киевского терминала в Жулянах 12 июня. Представитель почтового оператора прокомментировали инцидент сайту "ТСН.ua".
Как заявили в пресс-службе, пожар начался из-за одной из посылок, которая оказалась внутри. "Новая почта" обязалась компенсировать клиентам потерянные деньги, согласно объявленной стоимости отправлений.
"Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлениям", — отметили представители компании.
Очевидцы рассказали сообществу dtp.kiev.ua, что сотрудники ГСЧС успели отцепить прицеп от грузовика и быстро погасить огонь, пока он не уничтожил все посылки — таким образом часть отправлений удалось сохранить невредимыми. Правоохранители проведут проверку и выяснят, что же именно вспыхнуло внутри.
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