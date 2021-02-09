Экс-сотрудник "Новой Почты" наворовал товаров на 815 тысяч гривен, украв с работы ноутбук

Злоумышленник получил 3 года испытательного срока и обязательство возместить ущерб в размере 672 тысяч гривен.

Мужчина работал в "Новой Почте" менеджером. Руководство дало задание подготовить и отправить компьютерную технику для сотрудников компании в регионы. Во время выполнения задания, у него возникло желание присвоить списанный ноутбук. Он переклеил инвентарные номера товаров и подменил их. Об истории рассказал портал Internet.ua.

На компьютере была установлена корпоративная программа IC "AWIS", который позволяет заходить во внутреннюю сеть "Новой Почты". Программа позволяла создавать и закрывать накладные, изменять их, а также снимать контроль оплаты и другие манипуляции с доставкой.

Весной 2020 года злоумышленник уволился из компании. После чего он начал свои незаконные деяния. В интернете он нашел пароли сотрудников из разных частей Украины и имея навыки для работы с ПО, начал бесплатно получать чужие посылки и имущество. "Новая Почта" из-за действий мужчины вынуждена была постоянно компенсировать ущерб клиентам. Общая сумма ущерба достигла 815 259 гривен.

Осужденный действовал по следующему алгоритму:

Делал заказы на вымышленные имена в интернет-магазинах Входил в систему НП и отменял контроль оплаты Приходил в отделения с картами вымышленных клиентов с именами получателя на них Забирал посылку.

Каждый раз он заказывал товар на новое отделение. "Погорел" мужчина, когда в одном из отделений "Новой Почты" он узнал, что его ожидает 7 посылок. Но одна из них не была оплачена. Тогда злоумышленник вышел из отделения якобы заплатить за посылку, а по факту отменил контроль оплаты. Вернувшись в отделение, сотрудники почты вызвали полицию. К тому времени у них уже были ориентировки на мошенника, который подделывал документы.

По итогу расследованию дела, полиция установила все факты нарушения, а подозреваемый полностью признал свою вину. Он сразу выплатил 100 тысяч "Новой почте". Учитывая все это, суд дал ему условный срок, а также обязал выплатить оставшийся ущерб.

Напомним, ранее полиция выявила мошенников, которые торговали липовыми правами.