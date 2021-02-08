Открыли call-центр и "отправляли" в Польшу: полиция накрыла мошенников, торговавших липовыми правами

Ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 млн гривен.

Киберполиция разоблачила в Киеве группировку, которая занималась изготовлением и торговлей поддельных водительских удостоверений европейского образца. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал веб-сайты, где принимались заявки на изготовление документов. Также мужчина создал сall-центр, к работе в котором привлек около 20-ти работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. По их словам, экзамен на права в сервисном центре вместо клиента якобы должен составлять работник компании.

"Вместо того, фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц", — сказано в сообщении.

По местам проживания мошенников, а также в call-центре правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и "удостоверения" европейского образца.

Ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 млн гривен.

Напомним, на днях Киберполиция "накрыла" сеть сайтов, массово продавших украинцам специальные пленки для прикрытия автомобильных номеров.

Как установили правоохранители, фигурант через Интернет продавал пленку, помогающую скрыть номера машины от камер фотофиксации. Позже выяснилось, что товар не обладал заявленными характеристиками, однако гражданин успел заработать на его продаже более миллиона гривен. Пленка, закрывающая один символ на номере, стоила 100 гривен.