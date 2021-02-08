Відкрили call-центр і "відправляли" до Польщі: поліція накрила шахраїв, які торгували липовими правами

Щорічний дохід зловмисників досягав близько 20 млн гривень.

Кіберполіція викрила в Києві угруповання, яке займалося виготовленням і торгівлею підроблених водійських посвідчень європейського зразка. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Організував незаконний бізнес 29-річний житель Києва. Чоловік створив і адміністрував веб-сайти, де приймалися заявки на виготовлення документів. Також чоловік створив сall-центр, до роботи в якому залучив близько 20-ти працівників.

Оператори зв'язувалися із замовниками і запевняли, що вони нібито вчитимуться в одній з автошкіл Польщі. За їх словами, іспит на права у сервісному центрі замість клієнта нібито повинен складати працівник компанії.

"Замість того, фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Коштувала така послуга 43 тисячі гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб", — сказано в повідомленні.

По місцях проживання шахраїв, а також в call-центрі правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютери, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, штампи, печатки і "посвідчення" європейського зразка.

Щорічний дохід зловмисників досягав близько 20 млн гривень.

Нагадаємо, днями кіберполіції "накрила" мережу сайтів, масово продали українцям спеціальні плівки для прикриття автомобільних номерів.

Як встановили правоохоронці, фігурант через Інтернет продавав плівку, яка допомагає приховати номера машини від камер фотофіксації. Пізніше з'ясувалося, що товар не мав заявлених характеристик, однак громадянин встиг заробити на його продажу понад мільйон гривень. Плівка, що закриває один символ на номері, коштувала 100 гривень.