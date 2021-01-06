Киберполиция накрыла сеть сайтов, продавших пленки для прикрытия номеров на миллион гривен

Пленки для "гонщиков" не дают необходимый эффект — камеры все равно могут прочитать номер авто.

Сеть сайтов, которые торговали нанопленками для прикрытия номерных знаков автомобилей, "накрыли" киберполицейские, сообщается на сайте Нацполиции.

Как установили правоохранители, фигурант через Интернет продавал пленку, помогающую скрыть номера машины от камер фотофиксации. Позже выяснилось, что товар не обладал заявленными характеристиками, однако гражданин успел заработать на его продаже более миллиона гривен. Пленка, закрывающая один символ на номере, стоила 100 гривен.

"Бизнесмен" создал восемь сайтов под доменами разных стран, через которые и продавал недействующие нанопленки. В описании к товару говорилось, что наклейки "прячут" от камер фотофиксации номера авто и помогают избежать штрафов за нарушения на дороге.

Сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати мужчина заказывал из Российской Федерации.

Фото: МВС УКРАЇНИ

Во время санкционированных обысков его жилья и места производства нанопленок правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и сырье для изготовления продукции.

Следователи открыли уголовное дело по статье "Мошенничество". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают других возможных причастных к совершенному уголовного преступления.

Напомним, в декабре прошлого года на дорогах столицы заметили автомобиль, который менял номерной знак за пару секунд. Водители начали использовать специальное устройство, которое на ходу меняет номера автомобиля перед камерами видеофиксации нарушений ПДД.

А в Харькове сотрудники СБУ задержали местного жителя, который по заказу террористической организации "ЛНР" разработал и изготовил макеты фальшивых автомобильных номеров для террористов.