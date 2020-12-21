Как в фильме "Такси". Водители нашли способ обходить камеры фиксации нарушений ПДД

На дорогах столицы заметили автомобиль, который меняет номерной знак за пару секунд.

Водители начали использовать специальное устройство, которое на ходу меняет номера автомобиля перед камерами видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Рамка-перевертыш — это механическая смена одного номера на другой из салона автомобиля всего за пару секунд. В местах продажи, как одну из главных функций называют — возможность не "светить" номер перед камерами", — сказано в сообщении.

Издание пишет, что такое устройство стоит около 250 долларов, так как еще не сильно распространено.

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Напомним, система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября теперь может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.

1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.